NBA／傳有球隊願用首輪籤換赫洛 拓荒者總管解釋未補強原因

拓荒者隊休賽季面臨當家球星里拉德（Damian Lillard）申請交易的難題，拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）強調球隊不急著做交易，也解釋近2個休賽季沒能幫里拉德找到幫手的原因。

拓荒者近年戰績不佳，現年32歲的里拉德不願再浪費時間，期望加入有競爭力的球隊，隨後更傳出他指定加盟熱火隊，不過熱火可拿來交易的首輪選秀權只有2個，讓交易案窒礙難行。

年輕後衛赫洛（Tyler Herro）將成為這筆交易能否成形的關鍵，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，目前有多支球隊願意用1個首輪選秀權，向熱火換取赫洛。此舉將增加熱火在里拉德交易談判桌的籌碼。

有球迷質疑拓荒者刻意保留夏普（Shaedon Sharpe）和韓德森（Scoot Henderson）2名高順位新秀，不做交易補強，讓里拉德心灰意冷。

對此，克隆寧解釋，「我們有試過在市場上尋找更多能『贏在當下』的球員，但就是找不到。」克隆寧也相信韓德森、夏普及西蒙斯（Anfernee Simons）等年輕好手，將快速成長為能贏下比賽的球員。