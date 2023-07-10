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足球／安聯小小世界盃贈大禮 送3名小將赴德國夏令營
全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」，全國總決賽在6月底圓滿落幕，適逢10周年加上疫情趨緩，安聯人壽再度開放國外培訓名額，遴選出U15組冠軍和亞軍球隊中的共位優秀球員，將在8月31日到9月4日前往德國慕尼黑，參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」。
龍興FC巴湃・嘎當・拉拉格斯、龍興FC吳國銓，以及建功高級中學CKSH黃的林聖洋成為前進德國的幸運兒，獲選金靴獎的林聖洋笑說：「真的沒有想到會是我可以去德國，很興奮也很期待！」
林聖洋是今年亞軍球隊建功高級中學CKSH黃成員，能夠前往德國，他透露興奮心情大過於緊張，「因為台灣比較少能和外國球員同場競技的機會，去到德國很想見識歐洲和台灣球風還有風氣的不同，希望學到跑位、傳球等等的國外經驗給隊友，要先把我的基本功練好一點，不要漏氣才好。」
今年是「2023安聯小小世界盃」第10周年，隨著全球疫情趨緩，睽違3年再送出重啟國外培訓的大禮，安聯人壽總經理林順才表示，期許3位優秀小球員能夠見到世界的舞台，帶回更多寶貴的經驗。
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