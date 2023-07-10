快訊

妻懷孕期間對已婚女性侵未遂 中職前球員喊「一次就好」要坐牢

廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手報復社會的可疑殺機？

快檢查電腦！新勒索病毒佯裝「這介面」難分辨 一打開檔案全鎖住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／安聯小小世界盃贈大禮 送3名小將赴德國夏令營

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獲得金球獎的龍興FC巴湃・嘎當・拉拉格斯（左）下月將到德國參加訓練營。圖／迷你足球協會提供
獲得金球獎的龍興FC巴湃・嘎當・拉拉格斯（左）下月將到德國參加訓練營。圖／迷你足球協會提供

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」，全國總決賽在6月底圓滿落幕，適逢10周年加上疫情趨緩，安聯人壽再度開放國外培訓名額，遴選出U15組冠軍和亞軍球隊中的共位優秀球員，將在8月31日到9月4日前往德國慕尼黑，參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」。

龍興FC巴湃・嘎當・拉拉格斯、龍興FC吳國銓，以及建功高級中學CKSH黃的林聖洋成為前進德國的幸運兒，獲選金靴獎的林聖洋笑說：「真的沒有想到會是我可以去德國，很興奮也很期待！」

林聖洋是今年亞軍球隊建功高級中學CKSH黃成員，能夠前往德國，他透露興奮心情大過於緊張，「因為台灣比較少能和外國球員同場競技的機會，去到德國很想見識歐洲和台灣球風還有風氣的不同，希望學到跑位、傳球等等的國外經驗給隊友，要先把我的基本功練好一點，不要漏氣才好。」

今年是「2023安聯小小世界盃」第10周年，隨著全球疫情趨緩，睽違3年再送出重啟國外培訓的大禮，安聯人壽總經理林順才表示，期許3位優秀小球員能夠見到世界的舞台，帶回更多寶貴的經驗。

獲選金靴獎的林聖洋（左）下月將到德國參加訓練營。圖／迷你足球協會提供
獲選金靴獎的林聖洋（左）下月將到德國參加訓練營。圖／迷你足球協會提供

延伸閱讀

男子獨攀大同大禮步道失聯 疑失足墜落80公尺山谷

帶來10億澳元經濟價值…澳洲將交付德國逾百輛「拳師」裝甲戰鬥偵察車

不讓憾事重演 台南交通安全夏令營有請救援小英雄波力

北京監控華裔德籍公民行動 德國安全機關著手調查

相關新聞

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

勇士資深控球保羅（Chris Paul）和當家球星柯瑞（Stephen Curry）在夏季聯賽現場合體，兩人觀看自家小將打球，也應媒體要求合影。保羅受訪時則透露已和柯瑞練過球，談到新賽季是否擔任替補，

NBA／里拉德IG高歌「我哪都不會去」 網酸：除了邁阿密？

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後表明非熱火不去，意圖使其他競爭球隊放棄，但強硬的態度也使得交易案僵持不下。而里拉德顯然沒受到交易傳聞影響太多，近期還在Instagr

足球／安聯小小世界盃贈大禮 送3名小將赴德國夏令營

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」，全國總決賽在6月底圓滿落幕，適逢10周年加上疫情趨緩，安聯人壽再度開放國...

NBA／傳授頂尖長人之道 賈霸更提醒溫班亞瑪妥善理財

法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在拉斯維加斯的職業初登板可能是夏季聯賽近年來關注度最高的一場比賽，但他只差強人意地13投2中拿下9分。而賽後傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem

NBA／鵜鶘開除醫療團隊主管 疑似和威廉森關係破裂所致

根據《nola.com》記者克拉克（Christian Clark）的報導，鵜鶘隊醫療團隊主管尼爾森（Aaron Nelson）在5月分遭到球團解雇，其原因可能就是和威廉森（Zion Williams

NBA／渡邊雄太自曝有10隊想網羅 杜蘭特搶先召募成關鍵

日籍前鋒渡邊雄太上季效力籃網，三分球命中率高達44.4%。他近日受訪時解釋自己休賽季轉戰太陽的原因，也提到杜蘭特（Kevin Durant）是簽約後第一個聯繫他的人。 渡邊休賽季成為自由球員，最

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦