NBA／鵜鶘開除醫療團隊主管 疑似和威廉森關係破裂所致

根據《nola.com》記者克拉克（Christian Clark）的報導，鵜鶘隊醫療團隊主管尼爾森（Aaron Nelson）在5月分遭到球團解雇，其原因可能就是和威廉森（Zion Williamson）關係破裂所致，甚至包括一些球員也認為很難與尼爾森共事。

克拉克指出，在來到紐奧良之前，尼爾森在業界享有極高聲譽，但最終還是提前被鵜鶘炒掉。

另外，克拉克也提到籃球運營副總裁葛里芬葛里芬（David Griffin）的位子也面臨危機，原因是老闆勞沙（Dennis Lauscha）對於鵜鶘現階段的進步成長幅度不甚滿意，特別是在近期一段時間，。在葛里芬執掌的4年裡，鵜鶘從未打進到西區前八強。即便葛里芬幾個月前才剛完成續約。

鵜鶘醫療團隊主管尼爾森遭到解雇。 路透社

對鵜鶘來說，戰績起飛的關鍵在於雙鋒線威廉森和英格倫（Brandon Ingram）的耐戰度和出勤率，球隊上季一度名列西區前三強，但隨後威廉森的缺席，成績也每況愈下。另一方面，英格倫在賽季中也因傷連續缺席29場比賽，同樣衝擊鵜鶘整體表現。

克拉克的報導更提到，英格倫的狀況引發了球隊內部的疑問，有管理階層質疑他的韌性。不過即便兩大主力都為傷所擾，鵜鶘方面仍不會考慮拆夥，而是希望透過醫療和教練團隊來解決問題。

鵜鶘仍冀望保留威廉森和英格倫搭檔組合。 路透社

球隊啟用博雷戈（James Borrego）擔任助理教練，便是著眼他和主帥格林（Willie Green）的密切關係，同時幫助球隊展現快節奏的進攻模式。消息透露，在中鋒位置上，鵜鶘下個賽季可能會使用瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）以外的人來出任先發。