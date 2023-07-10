NBA／渡邊雄太自曝有10隊想網羅 杜蘭特搶先召募成關鍵
日籍前鋒渡邊雄太上季效力籃網，三分球命中率高達44.4%。他近日受訪時解釋自己休賽季轉戰太陽的原因，也提到杜蘭特（Kevin Durant）是簽約後第一個聯繫他的人。
渡邊休賽季成為自由球員，最終和太陽簽下2年500萬美元合約（第二年球員選項）。渡邊自曝有10隊以上想網羅他，有些球隊甚至開價比太陽高，但他更想在太陽打球。他回憶起太陽招募的過程，「當時我在洛杉磯，太陽高層立刻來到這，告訴我他們多想要我加入，那次會面是決定性因素。」
渡邊透露他簽約太陽的消息一出後，杜蘭特是第一個聯繫他的人，杜蘭特對他說，「我期待再次和渡邊一起打球。」
渡邊接著表示，「去年我和他打得很開心，希望能再次享受相同的樂趣。我很高興NBA最好的球員也有這種想法。」
太陽明年將是爭冠大熱門，渡邊強調自己會提供球隊能量，貢獻投籃能力。他8月也要代表日本參加世界盃，對此他表示，「我會為世界盃做好心理準備，人們對日本隊也是寄予厚望。」
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