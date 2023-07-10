快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

NBA／失望哈登提交易請求 安比德喊話：希望他回來

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)、安比德(右)。 路透
哈登(左)、安比德(右)。 路透

哈登（James Harden）休賽季和76人隊續約價碼談不攏，最後選擇執行球員選項，並要求76人將他交易出去。76人當家球星安比德（Joel Embiid）終於在事發後首度發聲，他對哈登提出交易請求一事感到失望，並希望哈登能改變心意，新賽季繼續共事。

安比德近日接受知名媒體人妮可絲（Rachel Nichols）訪問時，談到哈登申請交易，「我很失望，但話說回來，我明白這是生意，能理解他處境這件事的方式。我們永遠是好朋友，我希望他回來，這樣可以一起去實現我們想完成的事，那就是贏下冠軍，希望他能改變心意。」

安比德接著說，「我很開心能做他的朋友，我們很親近，自從他來到這裡後，我們一起成長，我很興奮這輩子都能維持這份友誼。」

哈登去年主動降薪，為球隊創造出薪資空間去網羅塔克（PJ Tucker）等好手。不過休賽季哈登卻和76人續約談判破裂，擁有大量薪資空間的老東家火箭隊選擇給范弗利特（Fred VanVleet）大合約，使哈登只能先執行合約最後一年球員選項，再尋求交易到別隊的可能性。

值得一提的是，哈登上周曾在一場聚會中和隊友安比德及哈里斯（Tobias Harris）開心互動，看起來合約問題沒影響到哈登和隊友之間的好關係。

76人 James Harden Joel Embiid

相關新聞

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

勇士資深控球保羅（Chris Paul）和當家球星柯瑞（Stephen Curry）在夏季聯賽現場合體，兩人觀看自家小將打球，也應媒體要求合影。保羅受訪時則透露已和柯瑞練過球，談到新賽季是否擔任替補，

NBA／里拉德IG高歌「我哪都不會去」 網酸：除了邁阿密？

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後表明非熱火不去，意圖使其他競爭球隊放棄，但強硬的態度也使得交易案僵持不下。而里拉德顯然沒受到交易傳聞影響太多，近期還在Instagr

NBA／婉拒名人派對邀請 溫班亞瑪夏聯第2戰強勢反彈

夏季聯賽首戰13投僅2中、進攻表現低迷的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在第2場出賽對拓荒者一戰中重新證明自己。 和馬刺才剛完成續約5年的主帥波波維奇（Gregg Popovic

NBA／失望哈登提交易請求 安比德喊話：希望他回來

哈登（James Harden）休賽季和76人隊續約價碼談不攏，最後選擇執行球員選項，並要求76人將他交易出去。76人當家球星安比德（Joel Embiid）終於在事發後首度發聲，他對哈登提出交易請求

NBA／試圖解放進攻空間 傳騎士開放交易禁區巨人艾倫

去年重返季後賽的騎士在休賽季持續招兵買馬，陸續簽下了史特魯斯（Max Strus）、尼恩（Georges Niang）等人，就是為了補強上個賽季貧弱的側翼戰力及三分。另外，根據外媒指出，在禁區長人幾乎

NBA／華盛頓仍未簽訂新合約 傳可能接受黃蜂合格報價

自由市場開啟後已經過了10天，基本上該簽約補強的球隊幾乎都已經照計畫進行，市場能選擇的球員也已經屈指可數，黃蜂前鋒華盛頓（P.J. Washington）或許就是僅存的少數優秀人才之一。 根據《

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦