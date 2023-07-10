NBA／失望哈登提交易請求 安比德喊話：希望他回來

哈登（James Harden）休賽季和76人隊續約價碼談不攏，最後選擇執行球員選項，並要求76人將他交易出去。76人當家球星安比德（Joel Embiid）終於在事發後首度發聲，他對哈登提出交易請求一事感到失望，並希望哈登能改變心意，新賽季繼續共事。

安比德近日接受知名媒體人妮可絲（Rachel Nichols）訪問時，談到哈登申請交易，「我很失望，但話說回來，我明白這是生意，能理解他處境這件事的方式。我們永遠是好朋友，我希望他回來，這樣可以一起去實現我們想完成的事，那就是贏下冠軍，希望他能改變心意。」

安比德接著說，「我很開心能做他的朋友，我們很親近，自從他來到這裡後，我們一起成長，我很興奮這輩子都能維持這份友誼。」

哈登去年主動降薪，為球隊創造出薪資空間去網羅塔克（PJ Tucker）等好手。不過休賽季哈登卻和76人續約談判破裂，擁有大量薪資空間的老東家火箭隊選擇給范弗利特（Fred VanVleet）大合約，使哈登只能先執行合約最後一年球員選項，再尋求交易到別隊的可能性。

值得一提的是，哈登上周曾在一場聚會中和隊友安比德及哈里斯（Tobias Harris）開心互動，看起來合約問題沒影響到哈登和隊友之間的好關係。