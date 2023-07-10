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NBA／里拉德IG高歌「我哪都不會去」 網酸：除了邁阿密？

聯合新聞網／ 綜合報導
拋出賣我宣言的里拉德，未來動向受外界矚目。 美聯社
拋出賣我宣言的里拉德，未來動向受外界矚目。 美聯社

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後表明非熱火不去，意圖使其他競爭球隊放棄，但強硬的態度也使得交易案僵持不下。而里拉德顯然沒受到交易傳聞影響太多，近期還在Instagram上直播唱歌，其中有句歌詞就是「我哪都不會去」，也引起球迷們的熱議。

里拉德跟拓荒者11年的合作關係在上周喊出「賣我」後正式宣告分手，這週將滿33歲的他希望在自己的巔峰期結束前能有爭冠機會。而里拉德申請交易時也早心有所屬，那就是新科東區冠軍熱火。

熱火有鑑於緊繃的薪資結構，必須將赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）等人打包進去才能配平薪資，但一來拓荒者陣中已有許多年輕後衛可練，二來拓荒者希望能解放薪資空間。此外，熱火手上僅有兩張首輪籤能交易，與拓荒者目標首輪籤的交易方針不契合，也導致兩邊的談判陷入僵局。

然而，最終交易的決定權仍在拓荒者手上，里拉德並沒有權利決定新賽季的東家。里拉德近期也在Intagram上開直播嗨唱，其中「我哪都不會去」的歌詞耐人尋味。在申請交易前里拉德也曾在Instagram直播內聆聽威爾史密斯（Will Smith）的「邁阿密」一曲，球迷紛紛好奇里拉德這次是否又在暗指什麼。

但部分網友對里拉德指定下家讓母隊交易不順感到不滿，在留言酸「直播地點在邁阿密」、「看到韓德森（Scoot Henderson）的表現後悔了」，更有人說里拉德實際的意思是「『除了邁阿密』，哪裡都不會去」。

Damian Lillard

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