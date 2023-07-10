PLG／伸鹹豬手懲處出爐 代理執行長周崇偉兩職務都沒了
P. LEAGUE+季外風波不斷，原執行長「黑人」陳建州在日前場外「Me Too」風波宣布自請暫停執行長職務，代理執行長周崇偉接掌新職務2天就被爆出性騷擾，今天聯盟宣布，臨時董事會決議解除周崇偉的代理執行長職務，原本行銷策略總經的工作也予以停職。
陳建州上月30日自請暫停PLG執行長職務，聯盟本月4日召開董事會，經決議由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務，但6日就有資深媒體人爆料周崇偉對國王隊啦啦隊伸出「鹹豬手」，且有影片佐證。
遭騷擾的啦啦隊「Amber」倩宇遭爆料後透過社群還原現場，對周崇偉舉動表達「錯愕」，周崇偉也透過社群公開道歉，聯盟同天表示已將周崇偉失序事件送交董事會。
聯盟今天召開臨時董事會，決議將周崇偉的代理執行長職務移除，且原本的行銷策略總監職務也予以停職，作為失序事件的懲處。
PLG明天晚上就要舉行2023年新人選秀會，今天快刀斬亂麻宣布解除周崇偉職務。聯盟也表示，針對聯盟執行長職權，將依性質由聯盟團隊各該管職掌代行，並預計於1個月左右，再召開董事會就該職位人選為選任。
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