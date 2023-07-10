NBA／華盛頓仍未簽訂新合約 傳可能接受黃蜂合格報價

自由市場開啟後已經過了10天，基本上該簽約補強的球隊幾乎都已經照計畫進行，市場能選擇的球員也已經屈指可數，黃蜂前鋒華盛頓（P.J. Washington）或許就是僅存的少數優秀人才之一。

根據《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）的消息，華盛頓與黃蜂的續約談判雖然取得一些進展，但雙方仍存在差距。倘若雙方最終無法達成共識，華盛頓很可能會同意簽下「合格報價（Qualifying Offer）」，進而在明年夏天成為完全自由球員。

事實上，黃蜂早在6月底就向華盛頓提出850萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，讓他成為受限制自由球員。

華盛頓上季出賽73場是生涯新高，場均得到15.7分，同樣也是生涯最佳表現，另外還有4.9籃板2.4助攻1.1阻攻0.9抄截的表現。值得一提的是，他每場可以投進2顆三分球，也是4年來新高。

除了華盛頓外，黃蜂先前也向被家暴案官司纏身的布里吉斯（Miles Bridges）開出「合格報價（Qualifying Offer）」。而另一位自由球員烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），至今也尚未確定新合約。