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NBA／溫班亞瑪反彈展現天賦 夏季聯賽後續上場不確定

中央社／ 綜合外電報導
溫班亞瑪第2戰找回進攻手感。 法新社
溫班亞瑪第2戰找回進攻手感。 法新社

NBA今年的選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天一掃前場比賽表現低迷的陰霾，在夏季聯賽奪下27分12籃板，但聖安東尼奧馬刺終場80比85不敵波特蘭拓荒者。

法新社報導，身高224公分的19歲法國中鋒溫班亞瑪是繼20年前的詹姆斯（LeBron James）後最受矚目的新秀，但他進入美國職籃NBA的首戰表現不佳，讓人對他的天賦究竟能否在NBA發揮感到遲疑。

但今天溫班亞瑪在上場不到27分鐘的情況下，抓下全場最多的12個籃板，並賞給對手3記麻辣鍋，還有1次的抄截。包括三分球4投2中在內，他14次出手命中9球，12次站上罰球線也罰進7球。

溫班亞瑪7日首度亮相表現則不盡理想，打了27分鐘僅獲9分、8籃板、5阻攻、3抄截，不過他所屬的馬刺最終以76比68擊敗夏洛特黃蜂。那場比賽，他在三分線外6投僅1中，一共出手13次只投進2球。

今天對上拓荒者一役，溫班亞瑪看起來對馬刺的進攻戰術適應了不少，這是他曾提到自己在首戰遇到的問題。此外，今天他也有灌籃的演出，並抓下幾個進攻籃板。

在比賽剩下1分58秒時，溫班亞瑪砍進一記三分彈，讓馬刺將比數拉近78為79，但拓荒者隨即也回敬一顆三分球把比數拉大，馬刺自此沒能再縮小頹勢。今天賽後，馬刺、拓荒者的戰績同為1勝1敗。

目前還不確定溫班亞瑪夏季聯賽何時會再上場，因為他曾表示自己可能不會在賭城打超過兩場比賽。

馬刺下場夏季聯賽將是11日對上華盛頓巫師的比賽，接下來就是14日對上底特律活塞之戰。

馬刺8日宣布與74歲總教練暨籃球營運總裁波波維奇（Gregg Popovich）簽下5年合約，這對溫班亞瑪來說是個好消息。

波波維奇是在美國職業運動執教時間最長的教練，他曾率領馬刺拿下5座NBA總冠軍，也曾帶領美國男籃在東京奧運奪得金牌。

波波維奇指導長人的經驗豐富，馬刺過去兩名選秀狀元羅賓森（David Robinson）和鄧肯（Tim Duncan）都曾在他的麾下打球，他也擅於指導極具天賦的國際球員，「法國」小跑車帕克（Tony Parker） 、「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）就是其中最好的例子。

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