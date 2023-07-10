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NBA／祝福波波維奇拿大合約 詹姆斯：下次晚餐你請

聯合新聞網／ 綜合報導
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）昨天和馬刺隊達成協議，簽下5年超過8000萬美元合約，創下聯盟歷史上最大教練合約紀錄。湖人隊巨星詹姆斯（Lebron James）也發文祝賀波波維奇，同時展現他省錢達人的一面。

波波維奇27年的執教生涯，累積戰績1366勝761敗，勝場數高居史上第一。續約消息一出，許多球星都立刻獻上祝福，詹姆斯則在推特發文展現幽默，「波波！恭喜你拿到新合約，下次紅酒大餐給你請。」

知名雜誌《富比世》5月公布2023年10大最賺錢運動員，詹姆斯年收入1.19億美元，只落後足球巨星C.羅納度（Kylian Mbappe）、梅西（Lionel Messi）及姆巴佩（Kylian Mbappe），排名第4。

儘管詹姆斯如此有錢，但時常表現出節儉的一面，前隊友勒夫（Kevin Love）曾爆料，「詹姆斯外出時總在找Wi-Fi。」另外，詹姆斯在成為歷史得分王紀錄夜中表示，「我兒子明天就要搭飛機離開，如果今天沒達成紀錄，就要幫兒子多付一晚住宿費。」

LeBron James Gregg Popovich

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