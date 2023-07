NBA／祝福波波維奇拿大合約 詹姆斯：下次晚餐你請

傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)昨天和馬刺隊達成協議,簽下5年超過8000萬美元合約,創下聯盟歷史上最大教練合約紀錄。湖人隊巨星詹姆斯(Lebron James)也發文祝賀波波維奇,同時展現他省錢達人的一面。

波波維奇27年的執教生涯,累積戰績1366勝761敗,勝場數高居史上第一。續約消息一出,許多球星都立刻獻上祝福,詹姆斯則在推特發文展現幽默,「波波!恭喜你拿到新合約,下次紅酒大餐給你請。」

POP!!!!!! Congrats on the new deal. Next wine dinner on you 🍷🍷😁😉