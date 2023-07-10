NBA／健康問題成一大變數 傳湖人不願提前續約戴維斯

在今年休賽季自由市場揮出全壘打的湖人，一連串的強勢簽約，針對前中後陣容進行大規模的填補，從而建構一支兼具身材高度、天賦和深度的完整陣容，目標劍指金塊，更展現奪冠強烈企圖心。不過擺在他們眼前還有一個即將到來的問題需要面對。

陣中禁區核心戴維斯（Anthony Davis）在美國時間8月5日後將有資格可以簽下3年1.67億美元的提前續約協議。而目前他的合約還剩2年約8380萬美元。

不過根據《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）的報導，有跡象表明，湖人現階段並不願意和他提前續約。

報導指出，某位高層透露，「湖人這個休賽期把續約戴維斯這件事擺在一個非常次要的位置，因為他們並不急迫去做，也不願意這樣做。因為隨著年齡的增長，戴維斯的健康問題是一個隱患。」

過去3年，戴維斯一共缺席了104場例行賽，幾乎每一季都要面臨傷病問題，也導致湖人在2020年登頂之後，接連兩季都無功而返；即使上季一路直闖西區冠軍賽，仍慘遭金塊大軍「剃光頭」。

戴維斯的合約是和詹姆斯（LeBron James）同進退，兩人在2024-25年賽季都是握有球員選項。在詹姆斯渴望和大兒子一同征戰的情況下，未來走向仍存在一些變數，這也會牽動戴維斯的續約與否。

「他們想看看戴維斯是否能保持健康，他們想看看這支球隊是否會繼續保持上個賽季的樣子。最重要的是，他們想看看詹姆斯接下來會做什麼。」該高層說道。