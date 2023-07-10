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NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、保羅(右)今天現身夏季聯賽比賽現場。 截圖自NBA官方推特
柯瑞(左)、保羅(右)今天現身夏季聯賽比賽現場。 截圖自NBA官方推特

勇士資深控球保羅（Chris Paul）和當家球星柯瑞（Stephen Curry）在夏季聯賽現場合體，兩人觀看自家小將打球，也應媒體要求合影。保羅受訪時則透露已和柯瑞練過球，談到新賽季是否擔任替補，他沒有正面回應。

勇士夏季聯賽球隊今天迎戰鵜鶘隊，首輪新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿到10分10助攻9籃板，但出手16次只命中3球，最終勇士以86：94不敵鵜鶘。

賽後媒體的焦點全放在保羅身上，因為他和過去的宿敵柯瑞合體，外界都好奇兩人能擦出多少火花，保羅受訪時透露兩人已練過球，「我們沒有投丟太多球。」

當被問到新賽季是否從板凳出發的敏感問題，保羅回應，「是你在執教嗎？」他隨後表示和勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談論過此事，會在球隊訓練營開始時再討論。

38歲的保羅運動能力已大不如從前，許多球迷擔心他無法適應勇士體系。對此，保羅自信表示，「我們會想辦法解決，幸運的是，這是籃球，我對這項運動有一點了解。」

勇士 Stephen Curry Chris Paul

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