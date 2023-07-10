NBA／76人跟進爵士獨特開價 續留里德豪華稅暴衝

爵士隊昨天開給76人隊受限制自由球員里德（Paul Reed）3年2300萬美元的報價合約。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，76人確定跟進這份合約，里德新賽季將續留費城。

這份新合約首年730萬美元是全額保障，接下來兩年則是有獨特條款。只要里德所屬球隊在2023-24年賽季打進季後賽第二輪，那麼這兩年合約將會是完全保障。爵士戰力要打進季後賽第二輪有困難，反觀76人近年戰力堅強，這份合約很有可能變完全保障。

沃納羅斯基先前報導指出，76人若跟進報價，其團隊薪資將超過豪華稅的起徵門檻，必須繳納超過1400萬美元的豪華稅；而且里德還擁有為期一年的交易否決權。

里德上季主要擔任替補中鋒，場均出賽10.9分鐘，拿到4.2分3.8籃板0.7阻攻0.7抄截。由於76人日前引進長人班霸（Mo Bamba），又留下哈瑞爾（Montrezl Harrell），身高206公分的里德可能改打大前鋒。不過里德生涯3季累積20次三分出手，只投進3球，命中率僅15%。