NBA／休賽季補強瞄準金塊 湖人總管：我們想要升級尺寸

湖人的休賽季補強迅速且積極，僅花了兩天時間就幾乎確立了新賽季的陣容。而相比於去年「7後衛」開局的陣容，今年湖人顯然替球隊帶回了更多鋒線球員。佩林卡（Rob Pelinka）在近期受訪時就指出，休賽季補強方針是建立在季後賽被金塊淘汰的教訓。

佩林卡提到，去年會敗給金塊的主因是金塊的陣容更高大、更粗壯。「在挑戰冠軍金盃的路上，終究是會面臨衛冕冠軍這關」，佩林卡說，「因此，我們前往自由市場希望能找到像是瑞迪許（Cam Reddish）、普林斯（Taurean Prince）這樣6呎8、6呎9身材，同時可以做好三分投射及防守的球員，我們真的很想提升陣容尺寸及高度。」

而佩林卡也說，休賽季的許多補強都有與總教練漢姆（Darvin Ham）討論過，包括需要什麼樣的球員、陣容的缺陷為何。而湖人休賽季的補強除了針對金塊，另一個目標就是幫助雙星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）減壓，讓他們不必跟上一季一樣提早用「季後賽模式」打球。上季到季後賽尾聲雙星都是帶著傷勢拚戰，佩林卡表示休賽季至今兩人的受傷狀況都復原良好。

雖然新賽季的輪替大致上已經底定，但湖人的補強還沒結束。佩林卡指出球隊會在訓練營正式開始前再簽下一名長人以增加禁區深度。「在中鋒位置上多元性很重要，所以我們不希望簽下一個跟海斯（Jaxson Hayes）功能重疊的球員，如果能讓陣中長人有不同氣象，那會是很棒的事。」據傳湖人正在鎖定去年效力獨行俠的伍德（Christian Wood）。