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NBA／婉拒名人派對邀請 溫班亞瑪夏聯第2戰強勢反彈
夏季聯賽首戰13投僅2中、進攻表現低迷的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在第2場出賽對拓荒者一戰中重新證明自己。
和馬刺才剛完成續約5年的主帥波波維奇（Gregg Popovich）現場督戰，溫班亞瑪全場比賽14投9中包括三分球4投2中、12罰7中，攻下27分12籃板3阻攻。不過馬刺雖然在落後19分情況下急起直追，最終仍是以80比85落敗，結束3連勝。
Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!— NBA (@NBA) July 10, 2023
27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL
原本這場比賽的焦點將是狀元溫班亞瑪和探花韓德森（Scoot Henderson）的對決，然而韓德森在前一場比賽傷了右肩，只能被迫休兵。
在這場比賽開打前還有一段小花絮，媒體報導，溫班亞瑪前一天婉拒參加前76人老闆魯賓（Michael Rubin）的名人派對，專心備戰今天的比賽。這樣的休息調整也讓他得以在第2場出賽中有所發揮。
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