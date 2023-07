NBA／婉拒名人派對邀請 溫班亞瑪夏聯第2戰強勢反彈

夏季聯賽首戰13投僅2中、進攻表現低迷的溫班亞瑪(Victor Wembanyama),在第2場出賽對拓荒者一戰中重新證明自己。

和馬刺才剛完成續約5年的主帥波波維奇(Gregg Popovich)現場督戰,溫班亞瑪全場比賽14投9中包括三分球4投2中、12罰7中,攻下27分12籃板3阻攻。不過馬刺雖然在落後19分情況下急起直追,最終仍是以80比85落敗,結束3連勝。

Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!



27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL