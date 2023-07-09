NBA／前巫師一哥沃爾舉辦個人試訓 力拚重返NBA

2010年的選秀狀元沃爾（John Wall）在阿基里斯腱受傷後表現大不如前，去年在被火箭買斷合約後乏人問津，陷入籃球生涯最大考驗。而他近期也宣布將在拉斯維加斯為多隊進行個人試訓，希望透過實際表現獲得回NBA的機會。

沃爾在巫師隊期間五度入選過全明星賽，並在2017年暑假與球隊續了一張4年1.7億美元的頂薪合約，作為聯盟頂尖控球，當時剛入選年度第三隊的沃爾可說是名利雙收。然而一切卻迅速變調，長期替球隊拚戰季後賽的沃爾，從2018年開始健康狀況亮起了紅燈，更在2019年因在家中浴室滑倒摔斷阿基里斯腱，並宣布將開刀治療整季報銷。而他身背的大合約也從對球隊一哥的肯定，轉而變成球隊亟欲甩開的負資產。

在與火箭買斷最後一年合約後，去年開季沃爾以一年中產合約加盟快艇，希望在洛杉磯將身價打回來。無奈他整季仍大小傷不斷，季中二度被交易到火箭，繞了一圈還是被買斷。他貧弱的投射能力在現今的比賽風格並不吃香，最終以無業身分結束例行賽。

在殘酷的NBA，要說服球隊花錢在這名老牌控衛上並不容易，且在許多自由球員紛紛塵埃落定後，沃爾最多應也只剩老將底薪能拿。但沃爾仍不輕言放棄，他將在禮拜日於拉斯維加斯舉辦個人試訓，期待能獲得球隊的賞識，再度擠進NBA的大門。