NBA／與暴龍年輕球員傳不合 范弗利特：上季內部動盪不斷

今夏以3年1.3億美元頂薪合約轉戰火箭的范弗利特（Fred VanVleet）堪稱是自由市場上最大贏家，但在他落腳休士頓後，卻有傳聞指出范弗利特在上個賽季對陣中年輕球員表達沮喪，引起了部分隊友不滿。范弗利特在近期受訪時表示事實並沒有傳言所講的那麼誇張，但上賽季暴龍全隊確實處在不小的動盪。

#WATCH Fred VanVleet addressed the reports regarding him and Pascal being deeply frustrated with the younger players on the roster last season



(Via @thepivot ) pic.twitter.com/rXdIajG4kC — RaptorsUpdates (@RapsUpdates) 2023年7月7日

在過去半年來，暴龍的處境日漸受到考驗，該要打掉重練或是透過補強進行最後衝刺，球隊始終沒有辦法下定決心，上個賽季從分區第五種子跌到附加賽出局後，外界都預期暴龍在人事上將會有不小的異動。除了解雇冠軍教頭諾斯（Nick Nurse），在范弗利特遠走休士頓後，席亞康（Pascal Siakam）、阿努諾比（OG Anunoby）等人也都被放在交易市場上待價而沽。

制服組不明確的方向，也使暴龍上至球場下至休息室都呈顯不穩定的情勢。日前就有外媒指出，范弗利特和席亞康在賽季中曾對年輕球員的表現感到失望，而范弗利特的表達更為明顯，但年輕球員們皆不買單，納斯作為教練也無法消弭分岐，休息室氣氛也隨之變得緊張。年輕核心巴恩斯（Scottie Barnes）也被發現在范弗利特轉隊後，隨即取消了Instagram上的追蹤。

范弗利特近期在受訪時被問及此事，表示這個謠言有點言過其實，就像NBA常見的謠言那樣。然而范弗利特也承認，上賽季的暴龍周遭存在很多動盪，而戰績的下滑是最主要的原因。「我們從近十年前三會贏球的球隊到掉出季後賽名單，這個結果基於很多理由」，范弗利特說，「NBA就是這樣，贏球飽受吹捧、名利雙收；輸球時輪流抓戰犯、捲入交易謠言。但顯然上個賽季我們就是不適合，也找不到解決問題的辦法。」