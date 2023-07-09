NBA／火箭五方交易收進布魯克斯 合約最高可達9000萬美元
為了先簽後換拿到灰熊戰將布魯克斯（Dillon Brooks），火箭啟動了5方交易，今天球隊正式宣佈買賣完成，同時也進一步披露了布魯克斯的合約價碼。
具體的交易內容為：火箭將克里斯多福（Josh Christopher）送到灰熊；將加魯巴（Usman Garuba）、華盛頓（TyTy Washington Jr.）和2個二輪籤送給老鷹；將馬丁（KJ Martin Jr.）送到快艇，將米爾斯（Patty Mills）和3個二輪籤送到雷霆。
火箭獲得布魯克斯、從老鷹拿到中鋒卡巴（Alpha Kaba）的簽約權以及從快艇得到兩個未來二輪選秀權。
後續《ESPN》在報導中談到布魯克斯的合約金額，從原本暴露的4年800萬美元，提升到4年8600萬美元；且還加入了激勵條款，最高金額可達9000萬美元。
OFFICIAL: Welcome to Houston @dillonbrooks24 ✍️ pic.twitter.com/8mKRKWb9N0— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 8, 2023
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