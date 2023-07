NBA／火箭五方交易收進布魯克斯 合約最高可達9000萬美元

為了先簽後換拿到灰熊戰將布魯克斯(Dillon Brooks),火箭啟動了5方交易,今天球隊正式宣佈買賣完成,同時也進一步披露了布魯克斯的合約價碼。

具體的交易內容為:火箭將克里斯多福(Josh Christopher)送到灰熊;將加魯巴(Usman Garuba)、華盛頓(TyTy Washington Jr.)和2個二輪籤送給老鷹;將馬丁(KJ Martin Jr.)送到快艇,將米爾斯(Patty Mills)和3個二輪籤送到雷霆。

火箭獲得布魯克斯、從老鷹拿到中鋒卡巴(Alpha Kaba)的簽約權以及從快艇得到兩個未來二輪選秀權。

後續《ESPN》在報導中談到布魯克斯的合約金額,從原本暴露的4年800萬美元,提升到4年8600萬美元;且還加入了激勵條款,最高金額可達9000萬美元。

OFFICIAL: Welcome to Houston @dillonbrooks24 ✍️ pic.twitter.com/8mKRKWb9N0