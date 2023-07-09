NBA／談與保羅攜手合作 柯瑞：該試著組成高球商隊伍了

勇士在季後動作頻頻，除了續約格林（Draymond Green）外，最大筆的異動莫過於將培養四年的年輕後衛波爾（Jordan Poole）送至巫師換取準名人堂控衛保羅（Chris Paul），此舉也表明了勇士想衝刺未來幾年的意圖。

而勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期談到將與這名老對手並肩作戰，也表示球隊試著組成「高球商」的陣容。

保羅的職業生涯曾數度在季後賽與勇士交手，在這之間也有許多恩怨情仇。其中2018年季後賽堪稱是保羅生涯數一數二接近總冠軍的時刻，當時他效力的火箭在面對被稱為「宇宙勇」的無敵勇士曾一度取得3：2的系列賽領先，無奈最後卻慘遭翻盤。

"To add a guy like that knows how to run an offense… I know everybody gonna talk about our age but it's about trying to put the pieces together with a lot of high IQ guys that know how to play basketball."



Stephen Curry on the Warriors adding Chris Paulpic.twitter.com/UfYoqGHBas — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年7月9日

昔日宿敵如今成為隊友，這兩名近代最偉大的控球後衛能擦起什麼樣的火花，令球迷十分期待。柯瑞在近期受訪時，就提到保羅過去替效力球隊所帶來的正面效應。「過去我們曾對戰過很多次，保羅是個不可思議的球員，是我遇過最好的控球後衛之一」，柯瑞說，「他每到一支球隊都能為戰績帶來提升，而顯然地我們希望能重回爭冠等級、想得到冠軍。」

同時柯瑞也十分讚許保羅的高球商，相信他能適應球隊的進攻體系。「我知道大家都在談論我們球隊的年紀，但我想是時候試著將一群高球商、知道如何打球的人湊在同一支球隊了。對於有這樣的機會我感到很興奮，我們會讓這個組合發揮最大的效果。」