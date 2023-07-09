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NBA／仿照足球形式醞釀季中錦標賽 NBA總裁：建立新的傳統

中央社／ 綜合外電報導
季中錦標賽將在新賽季亮相。 截自推特
季中錦標賽將在新賽季亮相。 截自推特

NBA今天正式推出季中錦標賽，並公布30支球隊的分組。這項定名為NBA盃（NBA Cup）的比賽，預定將於12月9日在拉斯維加斯進行冠軍戰。

法新社報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，聯盟已經針對這個想法討論了15年，如今才確定賽制將仿照英格蘭和西班牙足球盃賽的方式定下。

席佛說：「這對NBA這樣全球性的聯盟來說，是多完美的機會啊；這是非常適合我們的賽制。」

席佛希望在新的比賽開始前，球迷能保持耐心。

席佛說：「建立一個新的傳統，需要一點時間。在整個體育圈，我們都看到有許多新的創舉。而現在是舉辦季中錦標賽的時候了，所以就開始做吧。」

30支球隊依前一季的成績隨機抽選分成6組，每組5隊。東、西區各有3組。

每支球隊要打兩場主場賽事、兩場客場賽事，會與同組的對手各交手1次。

賽事將從11月3日開始，在每週二和週五進行，但原本的例行賽會照常舉行，只有11月7日的美國州長、州議會和市長選舉日除外。

6個小組的冠軍，以及東、西區除了6個小組冠軍外的戰績次佳2支球隊，將可打8強賽，賽事時間是12月4日、5日。

晉級的球隊將於12月7日在拉斯維加斯打4強賽，獲勝者將在兩天後爭冠。

季中錦標賽冠軍球隊的每名球員都能獲得50萬美元獎金。

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我很期待。我認為這將增添球員、教練和球迷的興奮之情，這真的是個好主意。」

季中錦標賽的兩個階段共打67場比賽，其中只有冠軍戰不列入例行賽戰績、數據計算，其他比賽都是例行賽的一部分。最終每隊2023至24年球季，還是會打滿82場例行賽。

西區A組有曼菲斯灰熊、鳳凰城太陽、洛杉磯湖人、猶他爵士、波特蘭拓荒者。

B組有本季拿下總冠軍的丹佛金塊，和洛杉磯快艇、紐奧良鵜鶘、達拉斯獨行俠、休士頓火箭；C組則有沙加緬度國王、勇士、明尼蘇達灰狼、奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺。

東區的A組有費城76人、克里夫蘭騎士、亞特蘭大老鷹、印第安納溜馬、底特律活塞；B組有密爾瓦基公鹿、紐約尼克、邁阿密熱火、華盛頓巫師、夏洛特黃蜂。

C組則是波士頓塞爾蒂克、布魯克林籃網、多倫多暴龍、芝加哥公牛、奧蘭多魔術。

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