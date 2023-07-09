NBA／爵士3年2300萬美元報價挖人 獨特合約內容76人陷兩難

根據報導，爵士針對76人陣中的受限制自由球員里德（Paul Reed）簽下3年2300萬美元的報價合約。76人需要在美國時間周日晚上23點59分之前決定是否要跟進這筆合約。

爵士所報價的這份合約首年730萬美元是全額保障，但接下來兩年則是有獨特條款。只要里德所屬球隊在2023-24年賽季打進季後賽第二輪，那麼這兩年合約將會是完全保障。

對於76人管理階層來說，爵士可說是開出一個難題。首年合約保障沒問題，但76人相較於爵士顯然更容易打進到分區季後賽第二輪，意味著如果76人決定跟進報價，很可能要承擔後兩年1570萬美元的薪資。

此外，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，76人若跟進報價，其團隊薪資將超過豪華稅的起徵門檻，必須繳納超過1400萬美元的豪華稅；而且里德還擁有為期一年的交易否決權

加入76人3年的里德，上季場均出賽10.9分鐘，可以得到4.2分3.8籃板0.7阻攻0.7抄截，展現十足的進攻籃板效率。

另一方面，76人將和上季效力湖人的中鋒班霸（Mo Bamba）簽下一年合約，也已經和陣中前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）達成續約共識，雙方也是簽下一年合約；同時76人先前也已經把梅爾頓（De'Anthony Melton）下一季的800萬美元合約轉為全額保障。

有了班霸和哈瑞爾，或許也會讓76人有空間可以不去跟進爵士的報價，維持禁區替補戰力的同時，也避免後續可能必須承受超過千萬合約的壓力。