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NBA／韓德森肩傷缺陣夏聯 錯過和溫班亞瑪職籃首度對決

聯合新聞網／ 綜合報導
韓德森夏聯首戰出賽21分鐘就攻下15分。 美聯社
韓德森夏聯首戰出賽21分鐘就攻下15分。 美聯社

拓荒者在一哥里拉德（Damian Lillard）下個賽季幾乎確定不會留隊的情況下，外界認為今年選秀探花韓德森（Scoot Henderson）將會是球隊的重建基石，夏季聯盟也成為初試啼聲的最好舞台。沒想到韓德森首次出賽就傷了右肩提前退場，賽後照MRI尚無消息，但已確定將缺席下一場對戰馬刺的比賽。

韓德森的夏季聯盟初登板，上場僅21分鐘就斬獲15分、5籃板、6助攻的數據。但多了一年NBA經驗的去年選秀探花史密斯（Jabari Smith Jr）表現更甚一籌，轟下全場最高的33分，包含最後的絕殺三分，幫助火箭以100：99帶走勝利。

雖然首次出賽繳出不錯的成績單，但韓德森在賽中就因右肩不適提前退場，如今確定下場比賽將缺陣，歸期未定；而昨晚的對手火箭也傳來壞消息，同場對決的本屆第4順位湯普森（Amen Thompson）扭傷左腳，今天確定為腳踝二級扭傷，夏季聯賽將不會再出賽。

韓德森缺席對馬刺的比賽，也意味著將無法和狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決。

去年韓德森還效力於G聯盟引燃隊時，曾經與溫班亞瑪當時的母隊大都會92在拉斯維加斯有過兩場表演賽，當時首戰溫班亞瑪攻下了全場最高37分，但韓德森也不落人後拿下28分、9助攻。該比賽令兩人聲名大噪，瑜亮情節也就此結下，然而兩人或許得等到開季後才能同場獻技了。

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