NBA／勇士延攬薩里奇 13份保障合約總支出恐破4億美元

根據報導，補強籌碼有限的勇士預計將會以一年合約簽下克羅埃西亞籍前鋒薩里奇（Dario Saric），填補禁區戰力。

曾經遭受右膝蓋前十字韌帶撕裂重傷的薩里奇，為此缺席了整個2021-22年賽季；上個賽季回歸後，薩里奇先後效力太陽和雷霆，一共出賽57場，場均獲得6.4分3.6籃板1.3助攻，三分球命中率39.1%。在加盟勇士之後，薩里奇將有助於提升禁區高度，以及替補陣容的投射能力。

Dario Šarić and Chris Paul connected a ton during their Phoenix days together. Larger breakdown in just posted article. But here are a few clips. Pick-and-pop, patient pick-and-roll, transition synergy. I'm told Paul was a vocal fan of the Šarić pickup. pic.twitter.com/tTssBF8zmO — Anthony Slater (@anthonyVslater) July 8, 2023

已經在聯盟打滾7年的薩里奇，之前也曾打過76人、灰狼等隊，生涯平均得到11分5.6籃板1.9助攻。

據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，目前勇士陣中已經有13份保障合約，另外還有3個雙向合約名額可以使用。

勇士目前總薪資已經達到2.07億美元，預估豪華稅支出將高達1.89億美元，接下來若持續補強陣容，將成為聯盟有史以來第一支總薪資支出超過4億美元的球隊。

Chris Paul and Dario Saric running the bench like… pic.twitter.com/6nKhKLnsJi — GSWdelivery (@GSWdelivery) July 8, 2023