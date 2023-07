NBA／勇士延攬薩里奇 13份保障合約總支出恐破4億美元

根據報導,補強籌碼有限的勇士預計將會以一年合約簽下克羅埃西亞籍前鋒薩里奇(Dario Saric),填補禁區戰力。

曾經遭受右膝蓋前十字韌帶撕裂重傷的薩里奇,為此缺席了整個2021-22年賽季;上個賽季回歸後,薩里奇先後效力太陽和雷霆,一共出賽57場,場均獲得6.4分3.6籃板1.3助攻,三分球命中率39.1%。在加盟勇士之後,薩里奇將有助於提升禁區高度,以及替補陣容的投射能力。

Dario Šarić and Chris Paul connected a ton during their Phoenix days together. Larger breakdown in just posted article. But here are a few clips. Pick-and-pop, patient pick-and-roll, transition synergy. I'm told Paul was a vocal fan of the Šarić pickup. pic.twitter.com/tTssBF8zmO