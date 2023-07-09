NBA／里拉德高喊「非熱火不去」 外媒曝拓荒者交易要價

拋出「賣我宣言」的拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard），近日更透過經紀人高喊「非熱火不去」。如此接近脅迫方式的交易要求，也和拓荒者球團希望評估各種報價以取得最好的回饋想法相牴觸。

根據《Sportsnaut》記者梅迪那（Mark Medina）的報導指出，如果里拉德被交易到熱火以外的球隊，他不會去訓練營報到。《奧勒岡人報》記者芬特雷斯（Aaron J. Fentress）更是透露拓荒者的要價，希望能夠拿回4個首輪選秀權和2名優秀球員。

里拉德團隊的強硬態度以NBA交易市場來說也不算少見，但難免也會引發諸多討論或批評聲浪。NBA記者巴納德（Sean Barnard）直言：「這會是一個問題。里拉德有權利要求被交易，同樣地，拓荒者也有權利把他交易到任何地方。如果里拉德希望保持彈性空間，那麼他去年夏天就不該跟拓荒者提前續約。」

里拉德目前還有4年合約，總價1.96億美元，其中最後一年的球員選項更是超過6000萬美元。

芬特雷斯認為若拓荒者希望透過交易拿到的條件是報導的那樣，熱火顯然是很難滿足，可能需要第三方甚至第四方來加入。