NBA／蓄留絡腮鬍改穿13號戰袍 波爾盼揮別風雨再出發

離開灣區轉戰來到首府華盛頓，過去一年歷經風風雨雨的波爾（Jordan Poole）顯然希望能夠重新出發，巫師官方也宣佈，波爾將不會延續穿勇士時期的3號球衣，而是改披13號戰袍。

此外，不僅是更換球衣背號，波爾就連在外型上也有了新的變化。在巫師發佈的定裝照中，可以看到波爾直接蓄留了絡腮鬍。

波爾上季例行賽打滿82場，場均獲得20.4分4.5助攻2.7籃板，投籃命中率43%，三分命中率33.6%。不過到了季後賽卻是表現相當低迷，場均大幅下滑到10.3分3.5助攻2.2籃板，投籃命中率34.1%，三分命中率更低至25.4%。

考量到球隊內部問題，勇士衛冕失利後決定作出改變，以波爾為主要籌碼，加上鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）、羅林斯（Ryan Rollins）、一個2027年二輪籤和一個2030年首輪簽（前20順位保護），從巫師手上交易換來保羅。

對於自己將在東岸重新發展，波爾表示：「我們現在陣容還沒有完全底定，但是我極有可能是球隊當中唯一一個有總冠軍的球員，我知道該如何帶隊取得勝利。我也知道在什麼時候該怎麼打球，我願意在巫師陣中扮演類似柯瑞（Stephen Curry）的角色，我認為我有能力可以做到。」

由於波爾改穿13號，外界也在揣測巫師是否會在未來退休比爾（Bradley Beal）的球衣。