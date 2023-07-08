聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／夏聯首戰票價破紀錄 溫班亞瑪：希望後面漸入佳境
被譽為自從詹姆斯（LeBron James）之後的NBA最強新秀，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）注定不平凡，不但今天現場1萬7500張門票全部賣光，就連二手票網站的平均票價都要96美元（約新台幣2976元），打破2019年威廉森（Zion Williamson）在夏季聯賽初登場的平均86美元票價紀錄。
穿著1號球衣出場的溫班亞瑪，立刻受到現場超過1.7萬人的熱烈歡呼，包括NBA傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、NBA的「Logo Man」威斯特（Jerry West）、以及亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）、聖安東尼奧馬刺總教練帕波維（Gregg Popovich）都到場觀戰。
不過雖然聲勢驚人，但首次在夏季聯賽亮相的溫班亞瑪表現卻是不盡理想，全場13投僅2中，得到9分8籃板3助攻5阻攻，出現3次失誤。
賽後，溫班亞瑪坦言自己仍需要重新適應這邊的籃球風格。「我們今天獲勝了，這很重要。這只是我的首場比賽，下一次我會打得更好，希望可以愈來愈好。」
"That's a game-changer."— NBA Draft (@NBADraft) July 8, 2023
The No. 1 pick is already a defensive force 😳
5 blocks for @vicw_32 in his #NBA2KSummerLeague debut! pic.twitter.com/t1V0e2vSPA
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言