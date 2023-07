NBA／夏聯首戰票價破紀錄 溫班亞瑪：希望後面漸入佳境

被譽為自從詹姆斯(LeBron James)之後的NBA最強新秀,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)注定不平凡,不但今天現場1萬7500張門票全部賣光,就連二手票網站的平均票價都要96美元(約新台幣2976元),打破2019年威廉森(Zion Williamson)在夏季聯賽初登場的平均86美元票價紀錄。

穿著1號球衣出場的溫班亞瑪,立刻受到現場超過1.7萬人的熱烈歡呼,包括NBA傳奇中鋒賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、NBA的「Logo Man」威斯特(Jerry West)、以及亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩(Trae Young)、聖安東尼奧馬刺總教練帕波維(Gregg Popovich)都到場觀戰。

不過雖然聲勢驚人,但首次在夏季聯賽亮相的溫班亞瑪表現卻是不盡理想,全場13投僅2中,得到9分8籃板3助攻5阻攻,出現3次失誤。

賽後,溫班亞瑪坦言自己仍需要重新適應這邊的籃球風格。「我們今天獲勝了,這很重要。這只是我的首場比賽,下一次我會打得更好,希望可以愈來愈好。」

