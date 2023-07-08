NBA／夏聯首戰票價破紀錄 溫班亞瑪：希望後面漸入佳境

被譽為自從詹姆斯（LeBron James）之後的NBA最強新秀，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）注定不平凡，不但今天現場1萬7500張門票全部賣光，就連二手票網站的平均票價都要96美元（約新台幣2976元），打破2019年威廉森（Zion Williamson）在夏季聯賽初登場的平均86美元票價紀錄。

穿著1號球衣出場的溫班亞瑪，立刻受到現場超過1.7萬人的熱烈歡呼，包括NBA傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、NBA的「Logo Man」威斯特（Jerry West）、以及亞特蘭大老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）、聖安東尼奧馬刺總教練帕波維（Gregg Popovich）都到場觀戰。

不過雖然聲勢驚人，但首次在夏季聯賽亮相的溫班亞瑪表現卻是不盡理想，全場13投僅2中，得到9分8籃板3助攻5阻攻，出現3次失誤。

賽後，溫班亞瑪坦言自己仍需要重新適應這邊的籃球風格。「我們今天獲勝了，這很重要。這只是我的首場比賽，下一次我會打得更好，希望可以愈來愈好。」