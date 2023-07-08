NBA／唐西奇「7月7日」求婚成功 百萬粉絲見證幸福

球衣背號77號的唐西奇（Luka Doncic），選在7月7日這一天、也是兩人交往的紀念日，向相戀已久的女友安娜瑪利亞（Anamaria Goltes）求婚成功，包括獨行俠官方、詹姆斯（LeBron James）等都留言獻上祝福。

唐西奇求婚的地點是在斯洛維尼亞的布萊德湖（Lake Bled），曾被評選世界十大最美之湖，景色優美夢幻，也有著「歐洲之眼」的美名。

唐西奇以一身白馬王子姿態，在聖母教堂的花海簇擁中，單膝下跪為女友戴上婚戒，現場洋溢幸福的粉紅泡泡。這畫面在他個人IG上發表之後，更吸引超過百萬粉絲按讚。

唐西奇打從12歲就認識了比他大一歲的安娜瑪利亞，兩人後來分分合合愛情長跑多年，直到2020年才穩定交往至今。外型十分般配的他們，也時常在社群上放閃。