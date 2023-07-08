NBA／加入年薪4千萬俱樂部 范弗利特：火箭須打進季後賽
今夏在自由市場大灑幣的休士頓火箭，今天正式宣佈簽下范弗利特范弗利特（Fred VanVleet）、格林（Jeff Green）和蘭德爾（Jock Landale）這3名球員，並且3人的合約細節也暴露。
范弗利特是簽下3年1.3億美元的價碼，前兩年為全額保障，第3年是球員選項：格林是兩年1600萬美元，其中第2年是未受保障。至於蘭德爾則是3年3200萬美元，首年744萬全額保障，後兩年未保障。
除了這3人之外，布魯克斯（Dillon Brooks）的先簽後換方案以及底薪簽下哈勒戴（Aaron Holiday）這兩筆仍未正式宣佈。火箭是透過多方交易得到布魯克斯，送出了5個二輪籤，也拿回一個二輪籤，布魯克斯是簽下4年8000萬美元的合約。
經過這番人事大變動之後，火箭將近一半陣容換了新面孔，包括華盛頓（TyTy Washington Jr.）、加魯巴（Usman Garuba）、克里斯多福（Josh Christopher）、尼克斯（Daishen Nix）、馬丁（KJ Martin Jr.）等都確定離開。
擠進聯盟4千萬年薪俱樂部的范弗利特，新賽季將扮演球隊導師身份，帶領一群年輕小將向上衝刺。在接受採訪時，范弗利特也豪言火箭必須打進季後賽。
「火箭必須闖進季後賽，這就是我的想法。這個星期我一直都在訓練場館，我們必須讓火箭達到它應該處在的位置，這也是我一直在思考的事情。」范弗利特說。
火箭新賽季的陣容將由范弗利特和布魯克斯領軍，搭配原先的波特（Kevin Porter Jr.）、格林（Jalen Green）、史密斯（Jabari Smith）、森根（Alperen Sengun）、伊森（Tari Eason）、泰特（Jae'Sean Tate）等戰將，加上今年首輪第4順位的湯普森（Amen Thompson）、第20順位的惠特摩（Cameron Whitmore），以及蘭德爾、哈勒戴、老將格林等。
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