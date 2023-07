NBA／波爾不是因格林被交易？外媒曝：柯爾受夠他的抱怨了

波爾(Jordan Poole)昨日正式離開勇士,成為一名巫師。關於去年剛續約的波爾為何被交易,外界有不同看法,有外媒指出,主因來自他與教頭柯爾(Steve Kerr)的矛盾。

在去年休賽季,波爾和隊伍領袖格林(Draymond Green)發生衝突,甚至遭後者毆打。再加上交易案發生後,有人發現波爾迅速取消追蹤格林社群,導致許多人認為,重整休息室氣氛是球團做出改變的動機。

不過,《KRON 4 News》記者杜馬斯(Jason Dumas)認為,波爾之所以得離開,是因為在場上的表現,而不是場下與隊友的互動。在Podcast上,杜馬斯說道,「我認真覺得,比起和格林,波爾跟柯爾的關係,才是他被交易的原因。」

之後,杜馬斯點出波爾與柯爾執教理念的衝突,「柯爾受夠了波爾對角色定位的怨言,我認為在交易這件事上,這比當初波爾被打的那一拳還有關聯。波爾跟格林關係的確不好,但我覺得柯爾更受不了他。」

"I just think he was kinda fed up with the fact that Jordan was kinda huffin’ and puffin’ that he wasn’t in the right role for him."@JDumasReports thinks Jordan Poole's relationship with Steve Kerr led to the CP3 tradehttps://t.co/NS9nEh2JiF