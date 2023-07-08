NBA／波爾不是因格林被交易？外媒曝：柯爾受夠他的抱怨了

波爾（Jordan Poole）昨日正式離開勇士，成為一名巫師。關於去年剛續約的波爾為何被交易，外界有不同看法，有外媒指出，主因來自他與教頭柯爾（Steve Kerr）的矛盾。

Thank you, Jordan pic.twitter.com/YTAIsfFw64 — Golden State Warriors (@warriors) July 6, 2023

在去年休賽季，波爾和隊伍領袖格林（Draymond Green）發生衝突，甚至遭後者毆打。再加上交易案發生後，有人發現波爾迅速取消追蹤格林社群，導致許多人認為，重整休息室氣氛是球團做出改變的動機。

It took Jordan Poole -8 business seconds to unfollow Draymond Green 😂😂😂 pic.twitter.com/5YwRPaWq1J — FlightMike (Mikerophone) (@TheFlightMike) June 22, 2023

不過，《KRON 4 News》記者杜馬斯（Jason Dumas）認為，波爾之所以得離開，是因為在場上的表現，而不是場下與隊友的互動。在Podcast上，杜馬斯說道，「我認真覺得，比起和格林，波爾跟柯爾的關係，才是他被交易的原因。」

之後，杜馬斯點出波爾與柯爾執教理念的衝突，「柯爾受夠了波爾對角色定位的怨言，我認為在交易這件事上，這比當初波爾被打的那一拳還有關聯。波爾跟格林關係的確不好，但我覺得柯爾更受不了他。」

"I just think he was kinda fed up with the fact that Jordan was kinda huffin’ and puffin’ that he wasn’t in the right role for him."@JDumasReports thinks Jordan Poole's relationship with Steve Kerr led to the CP3 tradehttps://t.co/NS9nEh2JiF — 95.7 The Game (@957thegame) July 7, 2023

交易案後，在勇士定位受限的波爾，有機會在巫師獲得更多機會；柯爾則藉此獲取更懂得如何正確打球的老將保羅（Chris Paul）。因此，兩方分手，或許對彼此都是好事。