快訊

嘉縣綠地方勢力疑倒戈挺侯「發加油棒」 民進黨中評會：違紀從嚴從重處分

7/8起限時16天！星巴克全球首款「氮氣醇濃抹茶咖啡」、台灣限定飲品 只有「這裡」喝得到

蘋果動態島將滿1年…他問怎沒人抄？安卓粉曝關鍵：連學都不想學

NBA／波爾不是因格林被交易？外媒曝：柯爾受夠他的抱怨了

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒認為，柯爾和波爾的矛盾導致了交易。 路透通訊社
外媒認為，柯爾和波爾的矛盾導致了交易。 路透通訊社

波爾（Jordan Poole）昨日正式離開勇士，成為一名巫師。關於去年剛續約的波爾為何被交易，外界有不同看法，有外媒指出，主因來自他與教頭柯爾（Steve Kerr）的矛盾。

在去年休賽季，波爾和隊伍領袖格林（Draymond Green）發生衝突，甚至遭後者毆打。再加上交易案發生後，有人發現波爾迅速取消追蹤格林社群，導致許多人認為，重整休息室氣氛是球團做出改變的動機。

不過，《KRON 4 News》記者杜馬斯（Jason Dumas）認為，波爾之所以得離開，是因為在場上的表現，而不是場下與隊友的互動。在Podcast上，杜馬斯說道，「我認真覺得，比起和格林，波爾跟柯爾的關係，才是他被交易的原因。」

之後，杜馬斯點出波爾與柯爾執教理念的衝突，「柯爾受夠了波爾對角色定位的怨言，我認為在交易這件事上，這比當初波爾被打的那一拳還有關聯。波爾跟格林關係的確不好，但我覺得柯爾更受不了他。」

交易案後，在勇士定位受限的波爾，有機會在巫師獲得更多機會；柯爾則藉此獲取更懂得如何正確打球的老將保羅（Chris Paul）。因此，兩方分手，或許對彼此都是好事。

勇士 柯爾 波爾

相關新聞

NBA／馬刺狀元溫班亞瑪初登場 命中率低迷更慘遭「顏扣」

千呼萬喚的馬刺選秀狀元、「法國怪物」溫班亞馬，今天終於在夏季聯賽首度亮相，他全場打了27分鐘但投籃命中率僅15%，攻下9...

NBA／夏聯首秀遭震撼教育 溫班亞瑪坦言：不知道在幹嘛

眾所矚目的馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今日迎來NBA首秀，與榜眼米勒（Brandon Miller）上演對決，但這名法國怪物，卻在首日遭到了震撼教育。 今日馬刺對上黃

NBA／影片有真相！布蘭妮「打臉」風波 警方認定溫班亞瑪保鑣非使用暴力

美國知名女歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）先前指控遭到馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的保鑣擊中臉部，事情引發軒然大波。 然而就在經過警方調查後，認定保鑣

NBA／K湯爸獻策！要八村壘當道奇說客招募大谷翔平

這個冬天的MLB自由市場，或許會比起夏天的NBA自由市場更加受關注，因為天使巨星大谷翔平季後將成自由球員。為了爭取大谷加盟道奇隊，二兒子湯普森（Trayce Thompson）在道奇隊打球、也是NBA

NBA／拓荒者、火箭兩大物夏聯首戰就傷退 外媒：都不嚴重

拓荒者今日在夏聯對上火箭，也是兩名新星、選秀探花韓德森（Scoot Henderson）、與第四順位的湯普森（Amen Thompson）的對抗，沒想到兩人都因傷提前退場，好在均無大礙。 Scoot

NBA／柯瑞感性送別波爾 歡迎新隊友保羅：等不及一起打球！

保羅交易案在昨天正式成立，代表波爾（Jordan Poole）確定離開勇士、前往巫師，在這同時，前任老大哥柯瑞（Stephen Curry）也在此時才在社群上傳影片為他送上最後祝福，並對波爾說「永遠是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦