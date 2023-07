NBA／馬刺狀元溫班亞瑪初登場 命中率低迷更慘遭「顏扣」

千呼萬喚的馬刺選秀狀元、「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama),今天終於在夏季聯賽首度亮相,他全場打了27分鐘但投籃命中率僅15%,攻下9分、8籃板、5阻攻,終場馬刺以76比68擊敗黃蜂。

這場比賽除了是溫班亞瑪在夏季聯賽首度亮相外,也是他和今年選秀榜眼米勒(Brandon Miller)的初次對決。米勒全場雖攻下16分、11籃板,但命中率也僅33%。

"That's a game-changer."



The No. 1 pick is already a defensive force 😳



5 blocks for @vicw_32 in his #NBA2KSummerLeague debut! pic.twitter.com/t1V0e2vSPA