NBA／馬刺狀元溫班亞瑪初登場 命中率低迷更慘遭「顏扣」

千呼萬喚的馬刺選秀狀元、「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天終於在夏季聯賽首度亮相，他全場打了27分鐘但投籃命中率僅15%，攻下9分、8籃板、5阻攻，終場馬刺以76比68擊敗黃蜂。

這場比賽除了是溫班亞瑪在夏季聯賽首度亮相外，也是他和今年選秀榜眼米勒（Brandon Miller）的初次對決。米勒全場雖攻下16分、11籃板，但命中率也僅33%。

"That's a game-changer."



The No. 1 pick is already a defensive force 😳



5 blocks for @vicw_32 in his #NBA2KSummerLeague debut! pic.twitter.com/t1V0e2vSPA — NBA Draft (@NBADraft) July 8, 2023

先發出賽的溫班亞瑪，在首節開打後將近7分鐘，才在籃下接獲隊友高吊傳球後出手，完成夏季聯賽的初次得分，並且還製造對手犯規獲得加罰機會，順利完成一次「三分打」。

之後溫班亞瑪多次在外線出手可惜都沒進，一直到上半場結束前52秒，才又獲得2次罰球機會。溫班亞瑪上半場打了13分鐘，總計7投1中，包括三分球3投皆落空，拿下5分、5籃板、3次阻攻。

備受期待的溫班亞瑪看得出來仍有不少缺點，包括對抗性實在太差，多次出現碰撞後就倒地，碰撞後的出手命中率也不高，甚至還被對手瓊斯（Kai Jones）在自己頭上完成第一時間灌籃的美技。

KAI JONES HAS OTHERWORLDLY BOUNCE 🤯#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/p1Ij0INwkc — NBA (@NBA) July 8, 2023

溫班亞瑪全場13投僅2中，還包括6投1中的三分球，但是全場4罰全中，另外送出3次助攻。

溫班亞瑪預計台灣時間下週一還會再出賽，由馬刺對上波特蘭拓荒者，原本預期溫班亞瑪會對決選秀探花韓德森（Scoot Henderson），不過韓德森在今天的比賽中右肩受傷，還得接受核磁共振檢查，下一場比賽還不確定能否上場。