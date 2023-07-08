NBA／影片有真相！布蘭妮「打臉」風波 警方認定溫班亞瑪保鑣非使用暴力

美國知名女歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）先前指控遭到馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的保鑣擊中臉部，事情引發軒然大波。

然而就在經過警方調查後，認定保鑣只是將小甜甜布蘭妮的手推開，導致她的手打到自己的臉上，實屬正常反應動作，而非使用暴力，因此不會起訴

美國媒體《TMZ》也公佈了事發當時的影片，顯示小甜甜布蘭妮當時的確上前接近溫班亞瑪用英國口音直呼「先生！先生！」，試圖叫住他，還伸手拍了一下他的左肩。這一點和溫班亞瑪所描述對方抓住他有所出入。

TMZ has obtained the video of Britney Spears getting struck in the face by Victor Wembanyama’s security guard after she tapped him in the shoulder to ask for a photo. pic.twitter.com/LMUuRCw8Su — Pop Base (@PopBase) July 7, 2023

但另一方面，溫班亞瑪的保鑣第一時間就推開了小甜甜布蘭妮的手，這樣的動作也間接導致小甜甜布蘭妮的臉被自己的手擊中，可以聽到明顯的巴掌聲，顯然保鑣也非故意動手。

而小甜甜布蘭妮的墨鏡是有被打飛，卻沒有如她所說差點摔倒在地的情況發生。當時小甜甜布蘭妮顯得十分氣憤，還爆粗口。

拉斯維加斯的警方後續介入調查，認為這起事件並未如一開始所描述的那樣故意使用暴力，最後結束調查，不會對保鑣起訴。

有目擊者也向《TMZ》提供消息和照片，指出小甜甜布蘭妮事後對於保鑣的動作感到十分生氣，聲稱自己被打到臉。其保鑣也走到溫班亞瑪的保鑣身旁，要求他道歉。該保鑣向小甜甜布蘭妮致歉，並解釋自己當下沒有認出來。

目擊者透露，小甜甜布蘭妮對此感到有些震驚，不敢置信會發生這種事情。不過就目擊者的說法，小甜甜布蘭妮當時強調自己至今仍未收到溫班亞瑪、保鑣和其團隊的致歉，兩造之間顯然也有所出入。

另外有報導指出，當事人並非溫班亞瑪的私人保鑣，而是馬刺隊的安全總監。至於溫班亞瑪則表示，自己起初也沒發現這件事情，只是逕自地往前走。當保鑣跟他說對方是小甜甜布蘭妮時，他甚至以為這是在開玩笑。

「我後來才看到這個新聞。我被很多電話吵醒了。」溫班亞瑪說。在這起風波發生後，許多網友湧進溫班亞瑪IG大肆抨擊。