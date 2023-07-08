快訊

餵藥案效應…天母家長裝密錄器錄幼師對話 教保員難過離職

從13張桌到年收10億寫傳奇 老四川創辦人「麻辣南霸天」今人生謝幕

郭信良涉弊案遭收押禁見 陳亭妃臉書一早貼8字附「送行背影照」

NBA／影片有真相！布蘭妮「打臉」風波 警方認定溫班亞瑪保鑣非使用暴力

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬刺狀元溫班亞瑪。 法新社
馬刺狀元溫班亞瑪。 法新社

美國知名女歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）先前指控遭到馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的保鑣擊中臉部，事情引發軒然大波。

然而就在經過警方調查後，認定保鑣只是將小甜甜布蘭妮的手推開，導致她的手打到自己的臉上，實屬正常反應動作，而非使用暴力，因此不會起訴

美國媒體《TMZ》也公佈了事發當時的影片，顯示小甜甜布蘭妮當時的確上前接近溫班亞瑪用英國口音直呼「先生！先生！」，試圖叫住他，還伸手拍了一下他的左肩。這一點和溫班亞瑪所描述對方抓住他有所出入。

但另一方面，溫班亞瑪的保鑣第一時間就推開了小甜甜布蘭妮的手，這樣的動作也間接導致小甜甜布蘭妮的臉被自己的手擊中，可以聽到明顯的巴掌聲，顯然保鑣也非故意動手。

而小甜甜布蘭妮的墨鏡是有被打飛，卻沒有如她所說差點摔倒在地的情況發生。當時小甜甜布蘭妮顯得十分氣憤，還爆粗口。

拉斯維加斯的警方後續介入調查，認為這起事件並未如一開始所描述的那樣故意使用暴力，最後結束調查，不會對保鑣起訴。

有目擊者也向《TMZ》提供消息和照片，指出小甜甜布蘭妮事後對於保鑣的動作感到十分生氣，聲稱自己被打到臉。其保鑣也走到溫班亞瑪的保鑣身旁，要求他道歉。該保鑣向小甜甜布蘭妮致歉，並解釋自己當下沒有認出來。

目擊者透露，小甜甜布蘭妮對此感到有些震驚，不敢置信會發生這種事情。不過就目擊者的說法，小甜甜布蘭妮當時強調自己至今仍未收到溫班亞瑪、保鑣和其團隊的致歉，兩造之間顯然也有所出入。

另外有報導指出，當事人並非溫班亞瑪的私人保鑣，而是馬刺隊的安全總監。至於溫班亞瑪則表示，自己起初也沒發現這件事情，只是逕自地往前走。當保鑣跟他說對方是小甜甜布蘭妮時，他甚至以為這是在開玩笑。

「我後來才看到這個新聞。我被很多電話吵醒了。」溫班亞瑪說。在這起風波發生後，許多網友湧進溫班亞瑪IG大肆抨擊。

相關新聞

NBA／未在湖人老闆隊史最佳五人 歐尼爾驚訝問天：為什麼！

要在球隊歷史輝煌的湖人，排出令人服氣的排行榜相當困難。兩年前，老闆巴斯（Jeanie Buss）曾經分享他心中的隊史前五人，讓沒有上榜的歐尼爾（Shaquille O'Neal）大感不解。 20

NBA／4年1.2億美元提前續約老鷹 墨瑞改口：忠誠超過一切

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，知名經紀人保羅（Rich Paul）透露，他旗下客戶墨瑞（Dejounte Murray）將和老鷹達成一份4年總價1

NBA／柯瑞感性送別波爾 歡迎新隊友保羅：等不及一起打球了！

保羅交易案在昨天正式成立，代表波爾（Jordan Poole）確定離開勇士、前往巫師，在這同時，前任老大哥柯瑞（Stephen Curry）也在此時才在社群上傳影片為他送上最後祝福，並對波爾說「永遠是

NBA／尼克幾乎換來喬治 因續約問題放棄交易

對快艇而言，喬治（Paul George）已非不可交易的球員。外媒指出，球隊曾經接近和尼克達成協議，但後者最終因喬治的續約問題，選擇縮手。 由於和雷納德（Kawhi Leonard）聚少離多，球

NBA／重申25歲時比柯瑞強 亞瑞納斯：那個年紀沒人能惹我

球員時期，「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）是聯盟首屈一指的後衛，他本人更曾表示，自己25歲時，比同為後場的柯瑞（Stephen Curry）更為強大。近日，他再次重申了這個論點。

NBA／布萊恩四度登封面 成《NBA2K24》雙版本主角

《NBA 2K》系列去年以喬丹（Michael Jordan）作為特別版封面，慶祝2K23的發行。而當全新系列作邁向「24」時，主角理所當然地是布萊恩（Kobe Bryant）。 作為籃球遊戲界

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦