NBA／影片有真相！布蘭妮「打臉」風波 警方認定溫班亞瑪保鑣非使用暴力

美國知名女歌星小甜甜布蘭妮(Britney Spears)先前指控遭到馬刺狀元郎溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的保鑣擊中臉部,事情引發軒然大波。

然而就在經過警方調查後,認定保鑣只是將小甜甜布蘭妮的手推開,導致她的手打到自己的臉上,實屬正常反應動作,而非使用暴力,因此不會起訴

美國媒體《TMZ》也公佈了事發當時的影片,顯示小甜甜布蘭妮當時的確上前接近溫班亞瑪用英國口音直呼「先生!先生!」,試圖叫住他,還伸手拍了一下他的左肩。這一點和溫班亞瑪所描述對方抓住他有所出入。

TMZ has obtained the video of Britney Spears getting struck in the face by Victor Wembanyama’s security guard after she tapped him in the shoulder to ask for a photo. pic.twitter.com/LMUuRCw8Su