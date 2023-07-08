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NBA／4年1.2億美元提前續約老鷹 墨瑞改口：忠誠超過一切

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞提前續約老鷹。 法國新聞社
墨瑞提前續約老鷹。 法國新聞社

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，知名經紀人保羅（Rich Paul）透露，他旗下客戶墨瑞（Dejounte Murray）將和老鷹達成一份4年總價1.2億美元的提前續約協議。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）後續跟進消息指出，墨瑞這份合約將包含球員選項。

墨瑞是在2019年夏天和馬刺簽下4年6400萬美元的合約，明年將會到期；他在去年休賽季透過交易轉戰亞特蘭大。原本傳出老鷹對他處於交易開放態度，如今確定墨瑞將和球隊一哥楊恩（Trae Young）繼續合作搭檔後場。

就在搞定提前續約之後，墨瑞也在推特上興奮宣佈：「忠誠超過一切。繼續衝吧！」但有趣的是，先前他才豪氣十足地表示：「我才不玩忠誠度那一套。」看來1.2億美元的合約還是有其魔力。

上季效力老鷹期間，墨瑞一共出賽74場，平均可以得到20.5分6.1助攻5.3籃板1.5抄截；每場投進1.8顆三分球，創下生涯新高，三分命中率則有34.4%。

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