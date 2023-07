NBA／4年1.2億美元提前續約老鷹 墨瑞改口：忠誠超過一切

根據《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)的報導,知名經紀人保羅(Rich Paul)透露,他旗下客戶墨瑞(Dejounte Murray)將和老鷹達成一份4年總價1.2億美元的提前續約協議。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)後續跟進消息指出,墨瑞這份合約將包含球員選項。

ATLANTA #DM5🖤 Been Locked In From The Moment Y’all Accepted Me….. 💯 LOYALTY OVER EVERYTHING 🖤 Let’s Gooooooooooooooo!!!!!! #TrueToATLANTA pic.twitter.com/Bwuwc99kWr