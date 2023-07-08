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NBA／未在湖人老闆隊史最佳五人 歐尼爾驚訝問天：為什麼！

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾在湖人戰功輝煌。 梁采蘩
歐尼爾在湖人戰功輝煌。 梁采蘩

要在球隊歷史輝煌的湖人，排出令人服氣的排行榜相當困難。兩年前，老闆巴斯（Jeanie Buss）曾經分享他心中的隊史前五人，讓沒有上榜的歐尼爾（Shaquille O'Neal）大感不解。

2021年，巴斯在參加退役球員巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）合開的節目時，透露自己心中隊史第一人，就是生涯自始至終都在湖人度過，拿下五座冠軍的布萊恩（Kobe Bryant）。

之後，巴斯將當時還是NBA得分王的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）擺在第二位，已在今年成為新王的詹姆斯（Lebron James）則是第三，之後則是魔術強森（Magic Johnson）。最後，在巴恩斯和傑克森鼓動下，巴斯將她的舊情人，「禪師」傑克森（Phil Jackson）放在第五位，成為名單唯一一位教頭。

雖然巴斯提到的五人，對湖人皆相當重要，但少了歐尼爾的名單，仍引起外界爭論。這位名人堂中鋒，自奧蘭多轉投洛杉磯後，於八年裡砍下場均27分、11.8籃板、3.1助攻，並和布萊恩組成「OK連線」，在2000~2002年締造三連霸。如此顯赫的成績，卻無法成為巴斯心中的前五名，讓歐尼爾本人相當錯愕，在前天翻到這則舊文時，不禁在IG大喊：「為什麼！！！！」。

歐尼爾不是唯一對缺席榜單有意見的湖人名宿，「Logo爺」威斯特（Jerry West）當年看到這個排名時，便曾說：「這是我聽過最冒犯人的事情。」也顯示巴斯的榜單，對這些傳奇球星而言別具意義。

湖人 歐尼爾

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