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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

NBA／重申25歲時比柯瑞強 亞瑞納斯：那個年紀沒人能惹我

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納斯(中)曾是聯盟首屈一指的後衛。
亞瑞納斯(中)曾是聯盟首屈一指的後衛。

球員時期，「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）是聯盟首屈一指的後衛，他本人更曾表示，自己25歲時，比同為後場的柯瑞（Stephen Curry）更為強大。近日，他再次重申了這個論點。

2006-07賽季，25歲的亞瑞納斯繳出場均28.4分、4.6籃板、6.0助攻的成績，並帶領巫師闖進季後賽，於首輪遭騎士橫掃，他個人則三度入選全明星賽。然而，他的生涯卻自此急轉直下，除了傷病以外，更衣室持槍事件也使他離開華盛頓，之後在魔術、灰熊也找不回過往身手，自此從NBA消失。

談到生涯最後一次高峰，四個月前，亞瑞納斯在節目上表示，25歲的他，是比柯瑞更優秀的球員，這個說法自然引來不少質疑。因此，他近日又再次解釋，「你必須了解我在說什麼，我不認為人們真的有聽進去，只會說：『你待的是支爛隊。』我在用所有辦法向你們解釋。我在25歲受傷，在那之後沒有任何履歷，但在那個年齡，沒有球員能招惹我。就生涯而言，我無法跟神比，但在成神之前......」

25歲的柯瑞在2013-14賽季，剛脫離「玻璃腿」的陰影，繳出場均24分、4.3籃板、8助攻，並生涯首次入選明星賽，於季後賽帶領球隊跟快艇血戰至搶七大戰才敗下陣。從這方面看，亞瑞納斯的確能和柯瑞一拚。

不過，柯瑞在隔年即率勇士戴上戒指，還在後年跟著球隊拿下破紀錄的73勝、全票獲選為MVP，自此亞瑞納斯拉開差距，也難怪後者僅將範圍侷限於「25歲」，也認為柯瑞是190公分以下的「GOAT」。

柯瑞

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