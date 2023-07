NBA／重申25歲時比柯瑞強 亞瑞納斯：那個年紀沒人能惹我

球員時期,「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)是聯盟首屈一指的後衛,他本人更曾表示,自己25歲時,比同為後場的柯瑞(Stephen Curry)更為強大。近日,他再次重申了這個論點。

2006-07賽季,25歲的亞瑞納斯繳出場均28.4分、4.6籃板、6.0助攻的成績,並帶領巫師闖進季後賽,於首輪遭騎士橫掃,他個人則三度入選全明星賽。然而,他的生涯卻自此急轉直下,除了傷病以外,更衣室持槍事件也使他離開華盛頓,之後在魔術、灰熊也找不回過往身手,自此從NBA消失。

談到生涯最後一次高峰,四個月前,亞瑞納斯在節目上表示,25歲的他,是比柯瑞更優秀的球員,這個說法自然引來不少質疑。因此,他近日又再次解釋,「你必須了解我在說什麼,我不認為人們真的有聽進去,只會說:『你待的是支爛隊。』我在用所有辦法向你們解釋。我在25歲受傷,在那之後沒有任何履歷,但在那個年齡,沒有球員能招惹我。就生涯而言,我無法跟神比,但在成神之前......」

