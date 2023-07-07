NBA／溫班亞瑪IG被大批網友出征 小甜甜布蘭妮：笑聲很殘酷

馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一舉一動備受關注，今天美國知名女歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）控訴，她在尋求合照時，被溫班亞瑪的保鑣擊中臉部。溫班亞瑪說明事件來龍去脈時，露出一抹微笑更引發小甜甜布蘭妮不滿，溫班亞瑪IG帳號目前被大批網友出征中。

小甜甜布蘭妮發表聲明，要求溫班亞瑪、出手打人的保鑣和馬刺球團公開道歉，她還在聲明中提到，「我不覺得這是一個笑點，在這種情況看見球員的微笑和笑聲很殘酷和沮喪，我身高5呎3吋，他有7呎4吋。」

小甜甜布蘭妮發完聲明後，大批網友湧入溫班亞瑪IG最新貼文的留言區，「你絕對要給布蘭妮公開道歉」、「布蘭妮是傳奇，你只是個無名小卒」、「尊重布蘭妮和所有女性」、「你雇傭毆打女性的保全？太丟臉了！請尊重布蘭妮」、「沒有粉絲該被打耳光，不管是不是名人」。

溫班亞瑪和馬刺官方目前都沒針對此事做進一步聲明，不只是溫班亞瑪的IG，馬刺隊所有社群帳號都被網友留言灌爆中。