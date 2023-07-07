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NBA／獲頂薪合約功勞全歸母親 哈利伯頓淚喊：我愛你

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓儼然成為溜馬少主。 美聯社
哈利伯頓儼然成為溜馬少主。 美聯社

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）日前獲得超級頂薪，對此，他第一個感謝的不是自己、不是球團，而是他的母親。

雖然離開了鍾愛的沙加緬度，哈利伯頓在印第安納獲得了更多發揮空間，本季繳出場均20.7分、3.7籃板、10.4助攻的表現，並藉此生涯首度入選明星賽。

如此表現，也說服溜馬將哈利伯頓視為球隊核心，奉上一紙5年，最高可達2.6億的合約。談到這件事，在記者會上的哈利伯頓，真情流露地將功勞歸給媽媽，「有太多人需要感謝了，但如果我不從我媽開始，就是在犯錯。很多人不知道，我媽因為班機延誤，錯過了我大學生涯首場比賽，在那之前，他從沒缺席我的比賽。」

分享完小故事的哈利伯頓，繼續帶著眼淚，訴說自己對媽媽的謝意，「我媽是我走到這的所有原因。我甚至沒辦法用言語解釋所有事情，但我真的很謝謝你，媽媽，謝謝妳為了養大我投入的所有事情，以及妳將我推上現在所處的位置。我愛你，真的很謝謝你。」

母親造就了現在已是明日之星的哈利伯頓，年僅23歲的他，也很有機會在NBA留下更多足跡，以回報養育之恩。

溜馬 哈利伯頓

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