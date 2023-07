NBA／獲頂薪合約功勞全歸母親 哈利伯頓淚喊：我愛你

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)日前獲得超級頂薪,對此,他第一個感謝的不是自己、不是球團,而是他的母親。

雖然離開了鍾愛的沙加緬度,哈利伯頓在印第安納獲得了更多發揮空間,本季繳出場均20.7分、3.7籃板、10.4助攻的表現,並藉此生涯首度入選明星賽。

如此表現,也說服溜馬將哈利伯頓視為球隊核心,奉上一紙5年,最高可達2.6億的合約。談到這件事,在記者會上的哈利伯頓,真情流露地將功勞歸給媽媽,「有太多人需要感謝了,但如果我不從我媽開始,就是在犯錯。很多人不知道,我媽因為班機延誤,錯過了我大學生涯首場比賽,在那之前,他從沒缺席我的比賽。」

Tyrese Haliburton and the Pacers have agreed on a five-year max contract extension that could be worth up to $260M, per @wojespn pic.twitter.com/pPSmmfzkuC

分享完小故事的哈利伯頓,繼續帶著眼淚,訴說自己對媽媽的謝意,「我媽是我走到這的所有原因。我甚至沒辦法用言語解釋所有事情,但我真的很謝謝你,媽媽,謝謝妳為了養大我投入的所有事情,以及妳將我推上現在所處的位置。我愛你,真的很謝謝你。」

"I can't even put into words to explain everything, but I'm just really appreciative of you, mom...I love you."



Tyrese Haliburton got emotional when thanking his mom during today's press conference announcing his longterm extension. 🥹 pic.twitter.com/Z2itDdxd3n