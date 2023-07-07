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NBA／里拉德下家首選是聯手柯瑞？ 外媒：勇士應該等的

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒爆料里拉德的交易首選其實是勇士。
外媒爆料里拉德的交易首選其實是勇士。

里拉德（Damian Lillard）喊出「吹密」後還指定下家是熱火，經紀人更放話警告各隊「別換來不開心的球星」，不過外媒卻透露，勇士其實一度是他可能的去處。

確定連續兩年無緣季後賽時，就有風聲傳出，里拉德和拓荒者可能分手，但直到球隊以探花籤選下同為後衛的韓德森（Scoot Henderson）時，他都尚未出聲，最後是自由市場開市後，眼見拓荒者沒有明顯補強，他才喊出了「賣我」，而勇士一度是他的首選。

只是當時勇士已經換來保羅（Chris Paul），因此已不可能延攬里拉德入隊，他才會喊出希望能被交易到熱火。對此，《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）就在節目上表示，勇士錯過了一個機會，「他們原本可以等待里拉德。」

薛爾本繼續解釋雙方的連結，「里拉德來自灣區，我知道他對勇士有興趣。如果他到了要求交易，並列出名單的時候，勇士一開始會在上面。但拖到保羅交易案發生後就不可能了，他們當初應該等的。」

雖然浪花兄弟加上里拉德的組合，聽起來相當恐怖，但同樣會面臨勇士目前陷入的三後衛怎麼分配時間困擾，且他的薪資比起保羅更難處理，對球隊而言，或許並非上策。

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