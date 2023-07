NBA／里拉德下家首選是聯手柯瑞？ 外媒：勇士應該等的

里拉德(Damian Lillard)喊出「吹密」後還指定下家是熱火,經紀人更放話警告各隊「別換來不開心的球星」,不過外媒卻透露,勇士其實一度是他可能的去處。

確定連續兩年無緣季後賽時,就有風聲傳出,里拉德和拓荒者可能分手,但直到球隊以探花籤選下同為後衛的韓德森(Scoot Henderson)時,他都尚未出聲,最後是自由市場開市後,眼見拓荒者沒有明顯補強,他才喊出了「賣我」,而勇士一度是他的首選。

只是當時勇士已經換來保羅(Chris Paul),因此已不可能延攬里拉德入隊,他才會喊出希望能被交易到熱火。對此,《ESPN》記者薛爾本(Ramona Shelburne)就在節目上表示,勇士錯過了一個機會,「他們原本可以等待里拉德。」

薛爾本繼續解釋雙方的連結,「里拉德來自灣區,我知道他對勇士有興趣。如果他到了要求交易,並列出名單的時候,勇士一開始會在上面。但拖到保羅交易案發生後就不可能了,他們當初應該等的。」

Damian Lillard was reportedly interested in joining the Warriors before they traded for Chris Paul, per @ramonashelburne on @WillardAndDibs pic.twitter.com/vF4UaIMI8n