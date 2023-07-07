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NBA／上季苦無上場機會 前最佳第六人仍簽1年約回鍋76人

聯合新聞網／ 綜合報導
哈瑞爾。 路透
哈瑞爾。 路透

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，曾經拿下年度最佳第六人的前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）簽下1年約，重返76人隊。

哈瑞爾去年和76人簽下2年520萬美元合約，第2年為球員選項，他今年休賽季不執行該選項，到自由市場試水溫，最終還是重回76人懷抱。

身高201公分的哈瑞爾在場上主打中鋒，擁有出色內線得分技巧，2019-20年效力快艇時曾拿到年度最佳第六人。他該賽季結束後轉戰湖人，沒有太多球權，同時防守能力不佳的問題浮上檯面，因此季後成為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案的籌碼，被送去巫師。

哈瑞爾2021-22年賽季效力巫師和黃蜂表現一般，去年轉戰76人後更慘，出賽57場，平均只上場11.9分鐘，拿到5.6分2.8籃板，都創個人菜鳥年後新低。76人昨天才簽下班霸（Mo Bamba），新賽季哈瑞爾可能還是得不到太多機會。

76人

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