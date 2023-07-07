NBA／「我是歷史前10中鋒 」 魔獸認為自己進攻和約柯奇持平

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前曾表示，自己全盛時期比現在的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）還強，引發許多球迷爭論，他近日受訪時比較2人的進攻能力。

霍華德上次受訪以防守能力為例，稱自己比約柯奇還強。他這次接受《Complex》訪問時，談起2人進攻端的差異，「人們都說約柯奇能得分，擁有各式各樣進攻手段，我同樣也能拿38分20籃板，我的得分都是兩分球，用高吊球換來的，不像約柯奇有這麼多低位單打機會。」

霍華德認為自己巔峰時期也能完成很多事，因為他老了，球迷忘記他巔峰期有多強。他還強調自己很愛約柯奇，「我為他感到高興，我認為他是最好的中鋒之一，但我不想毀掉自己的名譽，我是霍華德，我知道我在這個聯盟做過什麼。」

主持人也請霍華德排出歷史前5中鋒，他給出的答案是歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Moses Malone）。他把羅素（Bill Russell）排在第6名，自己是7到10名，「我是歷史前10中鋒。」