快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

NBA／嗆選秀同梯不像籃球員 格林：他的大學怎麼唸都不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
格林在當年第二輪才被選上。 法新社
格林在當年第二輪才被選上。 法新社

格林（Draymond Green）一向以「善於記仇」、「敢言」聞名，他前幾日也在Podcast上發揮這兩個特性，直言同屆選秀球員尼克爾森（Andrew Nicholson）不像個籃球員。

和2012選秀同梯的狀元戴維斯（Anthony Davis）、探花比爾（Bradley Beal）、第六順位的里拉德（Damian Lillard）相比，格林當時評價普普，不僅非樂透順位，就連第一輪也沒有他的名字，直到第二輪第35順位，他才站上舞台、戴上勇士球帽。

選秀會上被低估一直讓格林懷恨在心，過去就曾表示，他能清楚背出在他前面中選的34名球員的名字。這件事在喬治（Paul George）的Podcast節目又成為話題，格林被問到他覺得在他之前入選的球員、哪位最荒謬、最不該中選時，「嘴綠」大砲回應：「聽著，我沒有要傷害誰，但尼克爾森竟然在第19順位就被選中，我的意思是，我就連他讀的大學怎麼唸都不知道。」

格林隨後更詳細地分享他對尼克爾森的評價，「那時候，外界認為我跟他都是能背框的大個子，但在我眼裡，他看來根本不是籃球員。提到勝利時，我總是告訴人們，你得先像個籃球員，當你看到對手不像時，你會失去對他的尊重。」並再次強調：「雖然我也沒有強壯的身軀，但他就是不像愛打籃球，這真的惹毛了我，雖然還有一些人在我之前被選上，但他是讓我最不爽的一人。」

雖然起跑點落後於對手，但格林終究成了勇士王朝的關鍵之一，而尼克爾森則早早離開NBA，成了一名籃球浪人。

勇士 格林

相關新聞

NBA／里拉德非熱火不去 經紀人警告各隊：別換來不開心球星

拓荒者巨星里拉德（Damian Lillard）要求交易已近一週，卻沒有任何進一步消息傳出，主要原因在於，他「非熱火不可」的態度與球隊「最佳資產為上」的方針起了衝突。 看著拓荒者未用探花籤交易補

NBA／爵士成搶下里拉德黑馬？「沃神」：曾致電拓荒者詢價

雖然里拉德（Damian Lillard）一心想去熱火，拓荒者卻只以「豐厚包裹」為交易動機，交易因此陷入僵局，不過反倒讓握有不少籌法的爵士成了這場競標戰的可能黑馬之一。 在里拉德喊出「賣我」後，

NBA／布蘭妮求合照爆衝突 溫班亞瑪事後才知是「小甜甜」

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近來一舉一動都受到外界關注，不過今天卻傳出美國知名歌星小甜甜布...

NBA／4年1.2億美元！老鷹和明星後衛墨瑞延長合約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）和老鷹隊達成協議，將簽下一份4年1.2億美元的延長合約。 原本墨

NBA／鎖住防守大鎖 拓荒者跟進獨行俠對賽布爾報價

獨行俠在昨天傳出將透過三方交易成功補進塞爾蒂克「3D」好手G．威廉斯（Grant Williams）後，隨即又對成為受限...

NBA／「我是歷史前10中鋒 」 魔獸認為自己進攻和約柯奇持平

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前曾表示，自己全盛時期比現在的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）還強，引發許多球迷爭論，他近日受訪時比較2人的進攻能力。 霍華德上次受訪以防守

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦