NBA／嗆選秀同梯不像籃球員 格林：他的大學怎麼唸都不知道

格林(Draymond Green)一向以「善於記仇」、「敢言」聞名,他前幾日也在Podcast上發揮這兩個特性,直言同屆選秀球員尼克爾森(Andrew Nicholson)不像個籃球員。

和2012選秀同梯的狀元戴維斯(Anthony Davis)、探花比爾(Bradley Beal)、第六順位的里拉德(Damian Lillard)相比,格林當時評價普普,不僅非樂透順位,就連第一輪也沒有他的名字,直到第二輪第35順位,他才站上舞台、戴上勇士球帽。

選秀會上被低估一直讓格林懷恨在心,過去就曾表示,他能清楚背出在他前面中選的34名球員的名字。這件事在喬治(Paul George)的Podcast節目又成為話題,格林被問到他覺得在他之前入選的球員、哪位最荒謬、最不該中選時,「嘴綠」大砲回應:「聽著,我沒有要傷害誰,但尼克爾森竟然在第19順位就被選中,我的意思是,我就連他讀的大學怎麼唸都不知道。」

格林隨後更詳細地分享他對尼克爾森的評價,「那時候,外界認為我跟他都是能背框的大個子,但在我眼裡,他看來根本不是籃球員。提到勝利時,我總是告訴人們,你得先像個籃球員,當你看到對手不像時,你會失去對他的尊重。」並再次強調:「雖然我也沒有強壯的身軀,但他就是不像愛打籃球,這真的惹毛了我,雖然還有一些人在我之前被選上,但他是讓我最不爽的一人。」

