NBA／嗆選秀同梯不像籃球員 格林：他的大學怎麼唸都不知道

格林（Draymond Green）一向以「善於記仇」、「敢言」聞名，他前幾日也在Podcast上發揮這兩個特性，直言同屆選秀球員尼克爾森（Andrew Nicholson）不像個籃球員。

和2012選秀同梯的狀元戴維斯（Anthony Davis）、探花比爾（Bradley Beal）、第六順位的里拉德（Damian Lillard）相比，格林當時評價普普，不僅非樂透順位，就連第一輪也沒有他的名字，直到第二輪第35順位，他才站上舞台、戴上勇士球帽。

選秀會上被低估一直讓格林懷恨在心，過去就曾表示，他能清楚背出在他前面中選的34名球員的名字。這件事在喬治（Paul George）的Podcast節目又成為話題，格林被問到他覺得在他之前入選的球員、哪位最荒謬、最不該中選時，「嘴綠」大砲回應：「聽著，我沒有要傷害誰，但尼克爾森竟然在第19順位就被選中，我的意思是，我就連他讀的大學怎麼唸都不知道。」

格林隨後更詳細地分享他對尼克爾森的評價，「那時候，外界認為我跟他都是能背框的大個子，但在我眼裡，他看來根本不是籃球員。提到勝利時，我總是告訴人們，你得先像個籃球員，當你看到對手不像時，你會失去對他的尊重。」並再次強調：「雖然我也沒有強壯的身軀，但他就是不像愛打籃球，這真的惹毛了我，雖然還有一些人在我之前被選上，但他是讓我最不爽的一人。」

Looking like a basketball player is IMPORTANT 😭 pic.twitter.com/98QZjBaP1L — Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) July 5, 2023

雖然起跑點落後於對手，但格林終究成了勇士王朝的關鍵之一，而尼克爾森則早早離開NBA，成了一名籃球浪人。