快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

NBA／5年前只有3.71美元存款 迪文森佐打出身價獲千萬年薪

聯合新聞網／ 綜合報導
迪文森佐5年前只有3.71美元存款，如今打出身價獲千萬年薪。 路透
迪文森佐5年前只有3.71美元存款，如今打出身價獲千萬年薪。 路透

迪文森佐（Donte DiVincenzo）上季加盟勇士隊後打出身價，休賽季和尼克簽下4年5000萬美元合約，還能和大學同學布朗森（Jalen Brunson）及哈特（Josh Hart）再度並肩作戰。

2016年維拉諾瓦大學奪下NCAA冠軍，當時哈特是學長，布朗森和迪文森佐都只是大一新生。2017年維拉諾瓦未能奪冠，哈特參加選秀進入NBA。不過2018年2位學弟已能獨當一面，迪文森佐更在總決賽狂飆31分率隊奪冠。

隨後公鹿隊在2018年選秀大會以首輪第17順位選進的迪文森佐，他當年曾在個人IG限時動態分享存款，竟只剩下3.71美金，如今他年薪已破千萬美金。

事實上，迪文森佐生涯前3季表現穩定，還幫公鹿奪下1冠。不過他在新秀合約最後一年表現大幅下滑，效力公鹿時，投籃命中率僅33.1%，被交易到國王後也只有36.2%。因此他最終只能以2年930萬美元（第2年球員選項）短約加盟勇士。

結果迪文森佐上季在勇士宛如重獲新生，繳出場均9.4分4.5籃板3.5助攻的成績，三分球命中率達到生涯新高的39.7%，加上本身就有不俗的持球能力，因此被教練重用，但勇士能開出的薪資完全不符合迪文森佐身價，最終他也轉投尼克和前隊友重聚。

相關新聞

NBA／里拉德非熱火不去 經紀人警告各隊：別換來不開心球星

拓荒者巨星里拉德（Damian Lillard）要求交易已近一週，卻沒有任何進一步消息傳出，主要原因在於，他「非熱火不可」的態度與球隊「最佳資產為上」的方針起了衝突。 看著拓荒者未用探花籤交易補

NBA／爵士成搶下里拉德黑馬？「沃神」：曾致電拓荒者詢價

雖然里拉德（Damian Lillard）一心想去熱火，拓荒者卻只以「豐厚包裹」為交易動機，交易因此陷入僵局，不過反倒讓握有不少籌法的爵士成了這場競標戰的可能黑馬之一。 在里拉德喊出「賣我」後，

NBA／布蘭妮求合照爆衝突 溫班亞瑪事後才知是「小甜甜」

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近來一舉一動都受到外界關注，不過今天卻傳出美國知名歌星小甜甜布...

NBA／4年1.2億美元！老鷹和明星後衛墨瑞延長合約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）和老鷹隊達成協議，將簽下一份4年1.2億美元的延長合約。 原本墨

NBA／鎖住防守大鎖 拓荒者跟進獨行俠對賽布爾報價

獨行俠在昨天傳出將透過三方交易成功補進塞爾蒂克「3D」好手G．威廉斯（Grant Williams）後，隨即又對成為受限...

NBA／「我是歷史前10中鋒 」 魔獸認為自己進攻和約柯奇持平

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前曾表示，自己全盛時期比現在的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）還強，引發許多球迷爭論，他近日受訪時比較2人的進攻能力。 霍華德上次受訪以防守

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦