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NBA／里拉德非熱火不去 經紀人警告各隊：別換來不開心球星

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德想要去熱火。 美聯社
里拉德想要去熱火。 美聯社

拓荒者巨星里拉德（Damian Lillard）要求交易已近一週，卻沒有任何進一步消息傳出，主要原因在於，他「非熱火不可」的態度與球隊「最佳資產為上」的方針起了衝突。

看著拓荒者未用探花籤交易補強，而是選下同位置的韓德森（Scoot Henderson），以及在自由市場沒有積極增援，在波特蘭度過11年光陰的里拉德，最終決定向球隊喊出「吹密」，而他也喊出最想去的球隊，就是本季締造「老八傳奇」的熱火。

不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基報導指出，拓荒者雖然同意里拉德的交易請求，不過不一定會順從他只跟熱火談交易，「拓荒者制服組表示，想要里拉德德球隊請拿出最好資產，因為他們只會在能獲取豐富包裹的情況下同意交易，裡頭必須包括眾多選秀籤、天賦新星。」更指出，有和拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）對談過的他隊管理層，形容他「被剝奪了情感」。

沃納羅斯基進一步寫道，里拉德團隊態度相當強硬，「根據某球隊管理層，他的經紀人古德溫（Aaron Goodwin）告訴所有熱火外的潛在下家，交易來里拉德，等同於交易來『不開心的球星』。」寄望讓他隊知難而退，逼得拓荒者僅能向熱火洽談交易。不過他也指出這是經紀公司向球隊施壓，好讓旗下球員如願以償的慣用手法。不過正在追求里拉德的球隊並不會因此受影響，有球隊總管認為有約在身的里拉德還是會履行義務上場打球。

此消息傳出，古德溫稍早也對外回應，間接證實自己有和各隊聯繫，「我做該為客戶做的事，我的確打給了一些球隊，也有球隊打給我，這是和大多球隊維持的尊重關係。」更直接證實：「老實說，里拉德想在邁阿密打球，句號。」

值得一提的是，里拉德稍早在個人推特上寫下「我驚呆了」，不知是不是被經紀人的做法嚇到了。

熱火目前傳出最好的交易包裹，是以赫洛（Tyler Herro）為主體，配上2個首輪選秀籤與5個首輪互換，以及約維奇(Nikola Jovic)與剛選中的賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)等新秀，但這位剛簽約的2023首輪新秀30天內不得交易。

只是沃納羅斯基表示，陣中已有選秀探花韓德森(Scoot Henderson)等潛力後衛要培養的拓荒者對赫洛毫無興趣，距離兩隊達成協議還有很長的距離。

拓荒者 里拉德

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