NBA／里拉德非熱火不去 經紀人警告各隊：別換來不開心球星

拓荒者巨星里拉德(Damian Lillard)要求交易已近一週,卻沒有任何進一步消息傳出,主要原因在於,他「非熱火不可」的態度與球隊「最佳資產為上」的方針起了衝突。

看著拓荒者未用探花籤交易補強,而是選下同位置的韓德森(Scoot Henderson),以及在自由市場沒有積極增援,在波特蘭度過11年光陰的里拉德,最終決定向球隊喊出「吹密」,而他也喊出最想去的球隊,就是本季締造「老八傳奇」的熱火。

Breaking: Trail Blazers star Damian Lillard has requested a trade out of Portland, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Miami Heat and Brooklyn Nets are among leading suitors for one of the NBA’s 75 Greatest Players ever. pic.twitter.com/nw8OIepAHz — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基報導指出,拓荒者雖然同意里拉德的交易請求,不過不一定會順從他只跟熱火談交易,「拓荒者制服組表示,想要里拉德德球隊請拿出最好資產,因為他們只會在能獲取豐富包裹的情況下同意交易,裡頭必須包括眾多選秀籤、天賦新星。」更指出,有和拓荒者總管克隆寧(Joe Cronin)對談過的他隊管理層,形容他「被剝奪了情感」。

沃納羅斯基進一步寫道,里拉德團隊態度相當強硬,「根據某球隊管理層,他的經紀人古德溫(Aaron Goodwin)告訴所有熱火外的潛在下家,交易來里拉德,等同於交易來『不開心的球星』。」寄望讓他隊知難而退,逼得拓荒者僅能向熱火洽談交易。不過他也指出這是經紀公司向球隊施壓,好讓旗下球員如願以償的慣用手法。不過正在追求里拉德的球隊並不會因此受影響,有球隊總管認為有約在身的里拉德還是會履行義務上場打球。

Damian Lillard's agent Aaron Goodwin has been calling prospective trade partners and "warning against" trading for Dame, per @wojespn



Goodwin has been "telling organizations outside of Miami that trading for Lillard is trading for an unhappy player" pic.twitter.com/HROXeFdDBP — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023

此消息傳出,古德溫稍早也對外回應,間接證實自己有和各隊聯繫,「我做該為客戶做的事,我的確打給了一些球隊,也有球隊打給我,這是和大多球隊維持的尊重關係。」更直接證實:「老實說,里拉德想在邁阿密打球,句號。」

News: Regarding report about message to non Heat teams, Lillard's agent, Aaron Goodwin, tells me: "I do what I should for my client. Some teams I did call. Other teams have called me. It's a respectful relationship with most teams. Truthfully, he wants to play in Miami. Period." — Barry Jackson (@flasportsbuzz) July 6, 2023

值得一提的是,里拉德稍早在個人推特上寫下「我驚呆了」,不知是不是被經紀人的做法嚇到了。

I’m amazed. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) 2023年7月7日

熱火目前傳出最好的交易包裹,是以赫洛(Tyler Herro)為主體,配上2個首輪選秀籤與5個首輪互換,以及約維奇(Nikola Jovic)與剛選中的賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)等新秀,但這位剛簽約的2023首輪新秀30天內不得交易。

只是沃納羅斯基表示,陣中已有選秀探花韓德森(Scoot Henderson)等潛力後衛要培養的拓荒者對赫洛毫無興趣,距離兩隊達成協議還有很長的距離。