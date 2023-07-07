NBA／太陽送出2張首輪互換權+1球員 向灰熊換回3張二輪籤
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，太陽送走前鋒陶德（Isaiah Todd）、2024年和2030年首輪選秀互換權，換回3張二輪選秀權（2025、2028、2029年）。
太陽先前以4年新秀合約簽下卡瑪拉（Toumani Camara）後，球員名單已達到16人，球隊選擇送出陶德，而不是直接裁人。
太陽已在比爾（Bradley Beal）交易案中送出2024和2030首輪選秀互換權，因此巫師和太陽順位決定後，才輪到灰熊有資格互換。
《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）舉例說明，如果原本巫師第10順位，太陽第20順位、灰熊第25順位；巫師將保有第10順位，灰熊拿到第20順位、太陽第25順位。
現年21歲的陶德也是巫師在比爾交易案的籌碼之一，他身高208公分主打大前鋒，2020年第31順位被巫師選中。不過陶德沒有兌現天賦，生涯2季只打18場比賽，連在G聯盟都發揮不理想。
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