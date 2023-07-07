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NBA／鎖住防守大鎖 拓荒者跟進獨行俠對賽布爾報價

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拓荒者決定匹配獨行俠報價留下賽布爾。 美國聯合通訊社
拓荒者決定匹配獨行俠報價留下賽布爾。 美國聯合通訊社

獨行俠在昨天傳出將透過三方交易成功補進塞爾蒂克「3D」好手G．威廉斯（Grant Williams）後，隨即又對成為受限自由球員的拓荒者防守大鎖賽布爾（Matisse Thybulle）進行報價3年3300萬美元的報價，不過今天也傳出拓荒者決定匹配獨行俠報價，全力留人。

獨行俠在上賽季無緣晉級季後賽後，休賽季期間補強動作頻頻，除了與明星後衛厄文（Kyrie Irving）續約3年外，昨天更傳出與塞爾蒂克和馬刺達成三方交易，從塞爾蒂克手中獲得G．威廉斯，加上手中依舊還保有一個完整的中產特例，讓他得以對賽布爾出手。

賽布爾上賽季先是代表76人出賽49場後，因為發揮空間受到大幅壓縮，遭到老東家交易轉戰拓荒者，不過來到拓荒者後他也獲得先發位置，出賽22場繳出平均7.4分、3.5籃板、1.4助攻、1.7抄截，各項數據都大幅提升，尤其其防守大鎖的能了更是備受重用。

儘管面臨獨行俠的挖角，但拓荒者球團仍在今天決定匹配報價，希望將26歲的賽布爾繼續留在陣中參與球隊重建計劃，而同時間拓荒者球團也持續探詢交易陣中頭牌球星里拉德（Damian Lillard）的可能性，目前包括熱火、快艇、76人都是潛在的交易對象，其中里拉德也傳出希望能被交易到熱火，或是已經提前展開重建之路，並在今年迎來超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺。

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NBA／獨行俠3年3300萬美元報價賽布爾 拓荒者有權跟進留人

NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J轉抱獨行俠雙槍

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