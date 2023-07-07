快訊

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是人血＋排泄物

NBA／4年1.2億美元！老鷹和明星後衛墨瑞延長合約

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹和明星後衛墨瑞延長合約。 路透社
老鷹和明星後衛墨瑞延長合約。 路透社

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）和老鷹隊達成協議，將簽下一份4年1.2億美元的延長合約。

原本墨瑞會在明年夏天成為自由球員，墨瑞的經紀人保羅（Rich Paul）指出，這份合約最後一年附帶球員選擇權，加上激勵獎金最高能拿到1.2億美元。

墨瑞生涯從馬刺發跡，曾在2021-22年賽季入選明星賽。隨後因馬刺進行重建，將他交易到老鷹換回3張首輪選秀權、2026年首輪互換權及蓋里納利（Danilo Gallinari）。

墨瑞上季出賽74場，場均上場36.4分鐘，拿到20.5分、5.3籃板、6.1助攻、1.5抄截，投籃命中率46.4%、三分球命中率34.4%。

老鷹 Dejounte Murray

相關新聞

NBA／布蘭妮求合照爆衝突 溫班亞瑪事後才知是「小甜甜」

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近來一舉一動都受到外界關注，不過今天卻傳出美國知名歌星小甜甜布...

NBA／4年1.2億美元！老鷹和明星後衛墨瑞延長合約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）和老鷹隊達成協議，將簽下一份4年1.2億美元的延長合約。 原本墨

NBA／鎖住防守大鎖 拓荒者跟進獨行俠對賽布爾報價

獨行俠在昨天傳出將透過三方交易成功補進塞爾蒂克「3D」好手G．威廉斯（Grant Williams）後，隨即又對成為受限...

NBA／太陽送出2張首輪互換權+1球員 向灰熊換回3張二輪籤

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，太陽送走前鋒陶德（Isaiah Todd）、2024年和2030年首輪選秀互換權，換回3張二輪選秀權（2025、2028

NBA／史上最強教練團？詹姆斯、朗多客串「二皇子」球隊教頭

詹姆斯（Lebron James）的「皇子」布朗尼（Bronny）將在明年投入選秀，除此之外，「二皇子」布里斯（Bryce）的表現也同樣吸引球探關注，他甚至在進入聯盟前，就獲得NBA等級的教練團指導。

NBA／雷霆版「斑馬」降臨？榜眼霍姆葛倫秀超狂防守

雖然雷霆在本日夏季聯賽，以86：94輸給灰熊，但他們仍有不小收穫，那就是傷後復出的霍姆葛倫（Chet Holmgren）再次繳出優異表現。 與本屆狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦