NBA／4年1.2億美元！老鷹和明星後衛墨瑞延長合約
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）和老鷹隊達成協議，將簽下一份4年1.2億美元的延長合約。
原本墨瑞會在明年夏天成為自由球員，墨瑞的經紀人保羅（Rich Paul）指出，這份合約最後一年附帶球員選擇權，加上激勵獎金最高能拿到1.2億美元。
墨瑞生涯從馬刺發跡，曾在2021-22年賽季入選明星賽。隨後因馬刺進行重建，將他交易到老鷹換回3張首輪選秀權、2026年首輪互換權及蓋里納利（Danilo Gallinari）。
墨瑞上季出賽74場，場均上場36.4分鐘，拿到20.5分、5.3籃板、6.1助攻、1.5抄截，投籃命中率46.4%、三分球命中率34.4%。
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