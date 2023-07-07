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NBA／布蘭妮求合照爆衝突 溫班亞瑪事後才知是「小甜甜」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國知名歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在餐廳要向溫班亞瑪要求合照時，卻遭到他的保全擋開並被擊中臉部的衝突事件。 美聯社
美國知名歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在餐廳要向溫班亞瑪要求合照時，卻遭到他的保全擋開並被擊中臉部的衝突事件。 美聯社

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近來一舉一動都受到外界關注，不過今天卻傳出美國知名歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在餐廳要向溫班亞瑪要求合照時，卻遭到他的保全擋開並被擊中臉部的衝突事件。

溫班亞瑪在日前的選秀會以狀元姿態加盟馬刺後，近來的一舉一動也成為各界焦點，不過今天小甜甜布蘭妮卻在個人社群網站上自爆了一段「尷尬」的經驗，表示自己在一家餐廳中遇到一名運動員，而當時她決定上前恭喜他最近獲得的成就，於是拍了拍他的肩膀想引起他的注意，不過卻遭到他的保全攻擊臉部，害她差點跌倒甚至眼鏡也被拍落。

而小甜甜布蘭妮文中提到的運動員正是溫班亞瑪，不過溫班亞瑪也表示當下是遭到人抓住肩膀，也不清楚對方的身份，直到事後才被告知那個人正是小甜甜布蘭妮。

對於事發經過，溫班亞瑪則說：「當時我和我的團隊以及一些保全步行進了一家餐廳，我們在大廳時有很多人，之前我的保全團隊就和我討論過，我無法停下腳步，那個人叫我『先生，先生』，然後抓住了我，我沒有看到發生什麼事情，就只是一直往前走，然後那個人從後面抓住了我，我只知道保安將她推開，但我並沒有停下來看。」

溫班亞瑪坦言，事發後自己並沒有將這件事放在心上，然後馬刺隊的保全才告訴他那個人就是小甜甜布蘭妮，「一開始我還想說『你是在開玩笑吧』，但事實證明真的是她，但我從沒有碰到過她，當時我也只是不斷往前走。」

對此，小甜甜布蘭妮則是強調自己至今仍未收到溫班亞瑪、保全和其團隊的致歉，並強調自己在當天晚上也是被人群所包圍，但她的保全團隊都沒有因此襲擊到任何人，甚至不忘督促公眾人物應該樹立榜樣並尊重所有人。

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