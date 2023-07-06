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NBA／「矮湯」稱羅斯將助莫蘭特成MVP 本人轉發貼文認同

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特下季將先被禁賽25場。 美聯社
莫蘭特下季將先被禁賽25場。 美聯社

由於將在開頭被禁賽25場，讓人相當擔憂莫蘭特（Ja Morant）下季的表現，但在球員眼中，獲得羅斯（Derrick Rose）輔助的他，會在回歸後脫胎換骨。

除了交易來史馬特（Marcus Smart）、放走布魯克斯（Dillon Brooks），灰熊休賽季另一個操作，就是把大學在曼菲斯度過的羅斯，再度帶回這座城市，寄望這名經驗豐富的老將，能讓這支年輕氣盛的隊伍更加成熟。

不僅如此，莫蘭特剛進入聯盟時，便常被拿來和同樣以勁爆體能著稱的羅斯作對比，因此，將本尊帶至隊上，也能讓「新一代羅斯」有更顯著的成長。如「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）便在推特上寫道，「看看有羅斯在身旁的莫蘭特，能繳出什麼樣的賽季。」

之後，湯瑪斯也給出自己的答案，表示莫蘭特將打出生涯年，「結束禁賽後，莫蘭特會打出至今最好的賽季，羅斯的出現，將讓他成為MVP人選！」而莫蘭特看到這則貼文後，也隨即轉發至個人推特，「你說得太大聲了前輩，他們肯定會感受到的！」

與莫蘭特同為後衛的湯瑪斯，曾在2016-17賽季以場均28.9分、2.7助攻、5.9助攻，在MVP排行榜名列第五，這也讓他的評價更具意義。

灰熊 湯瑪斯 莫蘭特 羅斯

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