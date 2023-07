NBA／「矮湯」稱羅斯將助莫蘭特成MVP 本人轉發貼文認同

由於將在開頭被禁賽25場,讓人相當擔憂莫蘭特(Ja Morant)下季的表現,但在球員眼中,獲得羅斯(Derrick Rose)輔助的他,會在回歸後脫胎換骨。

除了交易來史馬特(Marcus Smart)、放走布魯克斯(Dillon Brooks),灰熊休賽季另一個操作,就是把大學在曼菲斯度過的羅斯,再度帶回這座城市,寄望這名經驗豐富的老將,能讓這支年輕氣盛的隊伍更加成熟。

不僅如此,莫蘭特剛進入聯盟時,便常被拿來和同樣以勁爆體能著稱的羅斯作對比,因此,將本尊帶至隊上,也能讓「新一代羅斯」有更顯著的成長。如「矮湯」湯瑪斯(Isaiah Thomas)便在推特上寫道,「看看有羅斯在身旁的莫蘭特,能繳出什麼樣的賽季。」

Watch what type of season Ja has next year with D rose connected to his hip all year long. Once he gets off suspension he will have his best season yet. That D rose presence going to have him on some MVP shit… Watch!