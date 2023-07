NBA／擊敗熱火、暴龍簽下文森 外媒曝湖人獲勝關鍵：時機

自由市場剛開啟時,湖人意外地以3年3300萬美元,簽下熱火後衛文森(Gabe Vincent),一週過去,外媒也披露更多細節,表示成功關鍵在於「時機」。

由於和施羅德(Dennis Schroder)上季的二度合作相當愉快,且薪資空間得預留給八村壘、里夫斯(Austin Reaves)、羅素(D'Angelo Russell)等自由球員,外界一開始普遍認為,湖人應會以留下原班人馬為主。沒想到,剛開市,湖人便以放走施羅德為代價,從熱火挖來了文森。

