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NBA／擊敗熱火、暴龍簽下文森 外媒曝湖人獲勝關鍵：時機

聯合新聞網／ 綜合報導
文森下賽季將轉披湖人戰袍。 法新社
文森下賽季將轉披湖人戰袍。 法新社

自由市場剛開啟時，湖人意外地以3年3300萬美元，簽下熱火後衛文森（Gabe Vincent），一週過去，外媒也披露更多細節，表示成功關鍵在於「時機」。

由於和施羅德（Dennis Schroder）上季的二度合作相當愉快，且薪資空間得預留給八村壘、里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）等自由球員，外界一開始普遍認為，湖人應會以留下原班人馬為主。沒想到，剛開市，湖人便以放走施羅德為代價，從熱火挖來了文森。

作為在季後賽大放異彩的球員，成為自由身的文森吸引了不少球隊關注。根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne），母隊熱火、暴龍是另外兩支對他有興趣的球隊，但湖人卻因天時地利人和，贏得這場競標，「熱火還在觀望里拉德（Damian Lillard），暴龍則在等待范弗利特（Fred VanVleet）。」

比起上述兩支球隊，較無顧慮、更加果斷的湖人，最終取得文森加盟。謝爾本也表示，球隊將季後賽場均12.7分、1.4籃板、3.5助攻的他，視為施羅德的「年輕升級版」，因此最終做出了這個取捨。

這個休賽季，頗具效率的湖人球團，除了迅速簽下文森外，也接著帶來普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）等新援，回簽八村壘、里夫斯、羅素等舊將，讓外界對總管佩林卡(Rob Pelinka）的操盤手腕讚譽有加。

湖人 熱火 暴龍

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