NBA／進攻長人伍德沒人簽 傳湖人、76人、熱火有意延攬

在各球隊補強大致告一段落後,長人伍德(Christian Wood)意外地被遺留在自由市場中。不過,這個情況或許不會持續太久,外媒表示,包括湖人在內多支球隊都有意將他簽下。

獨行俠在上個休賽季以一個首輪籤,以及多名輪替外球員,向火箭換來伍德。來到達拉斯後,伍德維持以往「重攻輕守」的特色,在大多從板凳出發情況下,繳出場均16.6分、7.3籃板、1.8助攻的數據,外線命中率更接近四成。

然而,或許是火力無法掩蓋防守端的漏洞,又或是過往在火箭曾出現的態度問題,讓獨行俠最終決定,不向這名用首輪籤換來的長人續約。可能是出於相同疑慮,讓伍德在自由市場乏人問津,一直到現在都還沒找到下家。

所幸,伍德出色的數據,仍讓一些球隊對他展現興趣。根據記者魏因貝克(Jake Weinbach),有三支隊伍在這行列中,「湖人、76人、熱火是伍德的可能下家。這名有天賦的長人看起來沒有太多市場。」

