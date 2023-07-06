快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

NBA／進攻長人伍德沒人簽 傳湖人、76人、熱火有意延攬

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠決定不向伍德提出報價。 美聯社
獨行俠決定不向伍德提出報價。 美聯社

在各球隊補強大致告一段落後，長人伍德（Christian Wood）意外地被遺留在自由市場中。不過，這個情況或許不會持續太久，外媒表示，包括湖人在內多支球隊都有意將他簽下。

獨行俠在上個休賽季以一個首輪籤，以及多名輪替外球員，向火箭換來伍德。來到達拉斯後，伍德維持以往「重攻輕守」的特色，在大多從板凳出發情況下，繳出場均16.6分、7.3籃板、1.8助攻的數據，外線命中率更接近四成。

然而，或許是火力無法掩蓋防守端的漏洞，又或是過往在火箭曾出現的態度問題，讓獨行俠最終決定，不向這名用首輪籤換來的長人續約。可能是出於相同疑慮，讓伍德在自由市場乏人問津，一直到現在都還沒找到下家。

所幸，伍德出色的數據，仍讓一些球隊對他展現興趣。根據記者魏因貝克（Jake Weinbach），有三支隊伍在這行列中，「湖人、76人、熱火是伍德的可能下家。這名有天賦的長人看起來沒有太多市場。」

雖然伍德應該還能生存在聯盟中，但魏因貝克提到的三支球隊，正好都是薪資空間已用罄的爭冠隊伍，代表他或許無法如上張合約般，獲得千萬美元年薪。

獨行俠

相關新聞

NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J轉抱獨行俠雙槍

儘管在今年休賽季成為受限自由球員後，一度表態想要續留塞爾蒂克，但Ｇ．威廉斯（Grant Williams）在今天傳出將透...

NBA／哈登市場行情冷 外媒：沒有球隊開啟交易對話

自由市場簽約大致告一段落後，休賽季剩下的重頭戲，就是喊出「賣我」的哈登（James Harden）與里拉德的下家會是哪隊，不過，有外媒指出，相較里拉德詢問度熱絡，哈登的交易行情遠低於預期。 哈登

NBA／湖人是休賽季最大贏家？外媒潑冷水：離冠軍還很遠

湖人為了重返榮耀這個休賽季動作頻頻，多項操盤補強都為外界稱讚，使這個夏天被稱作紫金軍團「最棒的休賽季」。然而卻有外媒站出來反駁，《ESPN》寫手邦普斯（Tim Bontemps）就要球迷別抱太大期望，

NBA／里德低於行情續約 灰狼總裁：隊友都希望他留下

在投入自由市場將能獲得更大的合約下，灰狼隊中鋒里德（Naz Reid）日前宣布與母隊簽下3年4200萬美元的續約，新賽季...

NBA／擊敗熱火、暴龍簽下文森 外媒曝湖人獲勝關鍵：時機

自由市場剛開啟時，湖人意外地以3年3300萬美元，簽下熱火後衛文森（Gabe Vincent），一週過去，外媒也披露更多細節，表示成功關鍵在於「時機」。 由於和施羅德（Dennis Schrod

NBA／進攻長人伍德沒人簽 傳湖人、76人、熱火有意延攬

在各球隊補強大致告一段落後，長人伍德（Christian Wood）意外地被遺留在自由市場中。不過，這個情況或許不會持續太久，外媒表示，包括湖人在內多支球隊都有意將他簽下。 獨行俠在上個休賽季以

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦