NBA／進攻長人伍德沒人簽 傳湖人、76人、熱火有意延攬
在各球隊補強大致告一段落後，長人伍德（Christian Wood）意外地被遺留在自由市場中。不過，這個情況或許不會持續太久，外媒表示，包括湖人在內多支球隊都有意將他簽下。
獨行俠在上個休賽季以一個首輪籤，以及多名輪替外球員，向火箭換來伍德。來到達拉斯後，伍德維持以往「重攻輕守」的特色，在大多從板凳出發情況下，繳出場均16.6分、7.3籃板、1.8助攻的數據，外線命中率更接近四成。
然而，或許是火力無法掩蓋防守端的漏洞，又或是過往在火箭曾出現的態度問題，讓獨行俠最終決定，不向這名用首輪籤換來的長人續約。可能是出於相同疑慮，讓伍德在自由市場乏人問津，一直到現在都還沒找到下家。
所幸，伍德出色的數據，仍讓一些球隊對他展現興趣。根據記者魏因貝克（Jake Weinbach），有三支隊伍在這行列中，「湖人、76人、熱火是伍德的可能下家。這名有天賦的長人看起來沒有太多市場。」
The Lakers, Sixers, and Heat are potential landing spots for free agent forward Christian Wood. There doesn’t seem to be much of a market for the talented big man.— Jake Weinbach (@JWeinbachNBA) July 5, 2023
Wood is not expected to remain with Dallas after averaging 16.6 points and 7.3 rebounds per game last season.
雖然伍德應該還能生存在聯盟中，但魏因貝克提到的三支球隊，正好都是薪資空間已用罄的爭冠隊伍，代表他或許無法如上張合約般，獲得千萬美元年薪。
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