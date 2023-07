NBA／「斑馬旋風」席捲夏聯 溫班亞瑪首秀門票遭秒殺

作為狀元,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在球場上能展現多少戰力還是未知數,但他卻已經靠自己的魅力,讓球迷湧入拉斯維加斯。

雖著七月到來,夏季聯盟賽事也吹響了號角。馬刺這幾天於加州經典賽,分別以96:77、109:99擊敗黃蜂與湖人,然而,即便球隊將去年、今年選入的新秀都放入球員名單,卻唯獨缺了萬眾矚目的溫班亞瑪。

不過,球迷也不用太過失望,因為消息指出,溫班亞瑪將會出戰在拉斯維加斯,由官方主辦的夏季聯盟。不僅如此,馬刺在聯盟的首場比賽,正巧是於週六對上黃蜂,屆時,溫班亞瑪和米勒(Brandon Miller)有望上演「狀元榜眼大戰」。

這個戲碼,再加上溫班亞瑪被認為是不世出的天才、下世代的巨星,讓夏季聯盟的熱度更勝以往,觀眾也迫不急待,想進入這個能容納近兩萬人的場館,親身觀看「斑馬首秀」。根據NBA官方,這場歷史性的比賽門票已在稍早售罄。

2003年,詹姆斯(Lebron James)在夏季聯盟首場比賽砍下14分、7籃板、6助攻,而同樣受聚光燈照耀的溫班亞瑪,在後天會繳出什麼樣的表現,相當令人期待。

